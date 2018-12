Um jogo só acaba quando acaba. E este acabou cedo

No Bessa, foi aos 90+5'. Antes, no Dragão, frente ao Braga, tinha sido aos 88'. Com o FC Porto de Sérgio Conceição, é frequente ser preciso esperar mesmo, mesmo, mesmo até ao apito final do árbitro para saber com que resultado devemos contar.

Mas esta noite, no Dragão, a história foi outra: o FC Porto-Portimonense ficou resolvido cedo. Tão cedo que até deu para Sérgio Conceição presentear Hernâni - o herói do golo in extremis no Bessa - com 15 minutos de jogo, bem mais do que o que vinha somando recentemente (dois minutos; cinco minutos; sete minutos; ou até nenhum minuto).

É certo que o FC Porto não entrou nada bem no jogo, mas não se esperava outro resultado que não a vitória no Dragão. É que, nos últimos dez jogos - agora onze - o FC Porto tinha somado dez vitórias consecutivas em todas as competições. A última vez que tinha somado um resultado adverso aconteceu a 7 de outubro, na Luz, quando perdeu com o Benfica, por 1-0.

O momento negativo terá mexido com os portistas, que desde então só ganharam - e agora já lideram a Liga. Um pouco à semelhança do que aconteceu frente ao Portimonense: depois de um início negativo, o FC Porto acordou e deu a volta ao jogo.

Disposta em 5-4-1, a equipa de António Folha surpreendeu o Dragão logo aos nove minutos, quando Nakajima - sempre ele - cruzou para a cabeça de Tormena, que tinha sido deixado sozinho na área por um distraído Alex Telles.

O golo deixou os portistas abananados e Sérgio Conceição em fúria: aos 20 minutos já estavam jogadores a aquecer, incluindo Herrera, que acabaria por entrar aos 40', por troca com um apagado Óliver (tinha sido Herrera o sacrificado no onze para a entrada de Soares - e para o regresso ao 4-4-2, depois do 4-3-3 no Bessa).

Ainda assim, bem antes disso, aos 23', Marega já tinha feito o empate, com um excelente cabeceamento na sequência de um canto batido por Alex Telles (e, antes, também num canto, Brahimi tinha marcado, mas o golo foi invalidado por fora de jogo).

MIGUEL RIOPA

O jogo foi para o intervalo com um empate, ainda que tanto Portimonense como FC Porto - mas mais vezes os portistas - tenham tido oportunidades para voltar a marcar, num jogo muito interessante, ofensivamente falando.

Mas o que tinha faltado na 1ª parte - a eficácia - apareceu em catadupa na 2ª parte: aos 57', Soares fez o 2-1, com uma combinação com Marega; e aos 59', Brahimi fez o 3-1, num contra ataque fulminante dos portistas, em que foi Danilo a lançar o argelino.

Com dois golos de rajada, o FC Porto praticamente "matava" o Portimonense, que baixava então claramente de rendimento, e pior ainda ficaria aos 64', quando Marega fez o 4-1.

No final, já depois da substituição de Jackson Martinez, para as (merecidas) palmas, o Portimonense ainda esteve perto de reduzir, através de Dener, mas Casillas impediu novo golo dos visitantes.

Vitória justa do FC Porto, que mantém a liderança da Liga, independentemente dos resultados dos rivais nesta jornada.