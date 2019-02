Ivo Vieira: "Sofrer naquela altura foi frustrante"

Análise do jogo

"O que nós fizemos foi fantástico. Os jogadores foram fabulosos, consistentes. O golo do Porto no fim faz saber o empate a pouco, mas o Porto é o campeão em título, vai na frente, tem jogadores potentes e fortes no jogo aéreo. Sofrer naquela altura foi frustrante. Mas os meus jogadores cumpriram quase na íntegra o que queríamos e o empate traz justiça ao que as equipas fizeram. Senti que somos capazes de fazer mais. Podíamos ter sido mais fortes no final, mas o Porto foi premiado pelo volume de jogo ofensivo que teve."

Empate no final

"Os resultados defendem-se a atacar a baliza contrária. Meter centrais e defender dá indicadores de que não gosto, é abdicar do jogo. Fizemos uma primeira parte com más tomadas de decisão no passe, melhorámos na segunda e sentimos que o jogo podia cair para nós. Sofremos o golo em que devíamos ter encurtado o espaço ao portador, mas baixámos a linha defensiva."