Estádio Municipal de Oeiras é “a melhor hipótese” para o Belenenses SAD. Negociações estão avançadas

A mudança para o Estádio Municipal de Oeiras é forte uma forte hipótese para o Belenenses SAD receber os seus jogos em casa a partir da próxima época.

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, assume à Tribuna Expresso que clube e município estão “em conversações” para uma solução de longo prazo. “A possibilidade existe, mas não posso dar a certeza, muito menos a data para o acordo”. Contudo salienta que a mudança para Oeiras é a melhor solução. “Não é só a melhor solução, porque às vezes a melhor solução não é exatamente boa: é a melhor solução e uma solução muito boa”.

Da parte da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais também confirma que "o assunto está a ser discutido". Já o vice Francisco Rocha Gonçalves admite a hipótese, embora garanta que o assunto "não é prioritário", já que para o município "é mais importante atrair multinacionais do que clubes de futebol".

Rui Pedro Soares não esconde que a ida para Oeiras agrada ao clube. "É um desejo nosso, gostávamos muito que se concretizasse. Desde que fomos despejados do Restelo que procuramos o melhor para o Belenenses", frisa ainda o líder do atual 7.º classificado da Liga, que diz que o clube tem várias hipóteses, algumas delas até fora de Lisboa (a construção de um novo recinto será sempre o último recurso), mas que Oeiras é “boa para os adeptos”.

Um passo à frente

A confirmar-se a ida para Oeiras, Rui Pedro Soares diz tratar-se da “evolução natural do Belenenses SAD”.

“Podemos deixar de ser o terceiro clube de Lisboa para passarmos a ser o primeiro de Oeiras”, sublinha. Com a hipótese Oeiras, Rui Pedro Soares acredita que o clube pode “ganhar mais adeptos”, num concelho com muita população e que não tem qualquer equipa na 1.ª Liga.

O facto do Estádio Municipal de Oeiras, agora batizado de Estádio Municipal Mário Wilson, ter pouco mais de 5 mil lugares também não preocupa o presidente do clube, na medida em que, exceptuando os jogos frente a FC Porto e Benfica, os jogos do Belenenses no Jamor não têm conseguido chamar mais de 3 mil adeptos ao estádio.

“É um dimensão que se adequa. Além que estamos a falar de um recinto sem pista de atletismo, em que os adeptos ficarão muito próximos do relvado, o que vai ajudar a criar um ambiente positivo e chamar mais pessoas”, diz.

Críticas ao relvado do Jamor

Até ao final da temporada, o Belenenses quer que o Jamor seja a sua casa, mas o mau estado do relvado obrigou a equipa a mudar-se de forma provisória para o Estádio do Bonfim, em Setúbal.

A situação do relvado, que foi notícia até fora das fronteiras portuguesas depois do jogo com o Tondela, essa, é que não mudou muito no último mês, com Rui Pedro Soares a deixar um reparo ao IPDJ.

“Fico perplexo com o estado do relvado, 30 dias depois do jogo com o Tondela está praticamente na mesma”, atira.