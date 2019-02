Há uma nova competição no futebol português

A Federação Portuguesa de Futebol revelou nesta quinta-feira a criação da Taça Revelação, competição para os sub-23 que terá sua primeira edição nesta época.

O troféu será disputado pelas seis equipas que estão apuradas para a fase de campeão da Liga Revelação - Rio Ave, Sporting, Aves, Benfica, Braga e Estoril – e pelos dois primeiros classificados da fase de manutenção.

O apuramento do campeão e da fase de manutenção começam no próximo dia 23 de fevereiro e terminam no dia 1 de maio.

As equipas terão jogos da Taça Revelação nos dias 4, 7 e 11 de maio, em formato de eliminatórias.