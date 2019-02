Conhece as quatro dimensões de Abel? Ele explica

As quatro dimensões

"Preparamos os jogos em quatro dimensões: técnica, tática, física e mental. O que posso dizer é que estamos preparados para mais um desafio, contra um adversário com potencial e jogadores fantásticos, foi a primeira equipa a ganhar um título. Sabemos que a seguir a um resultado menos positivo as equipas querem reagir. Nós temos mantido a mesma bitola, quando as coisas não nos correm bem temos de nos levantar e quando estão a correr bem temos de continuar focados, ser cada vez mais e melhores, mais exigentes, porque, ao contrário do que alguns pensam ganhar de forma consistente dá muito trabalho, desgasta muito, obriga a estarmos sempre alerta. Esta equipa faz isso a cada treino, a cada dia e a cada jogo. Estamos preparados e espero que seja um grande espetáculo".

O segredo

"Temos sido uma equipa muito regular e quem quer ser melhor tem de ser regular. Temos feito pontos contra equipas grandes e de dimensões inferiores, Se estamos nesta posição é pelo que fizemos contras grandes equipas e as de menor dimensão. O campeonato é feito de regularidade e não só contra as equipas grandes. Temos de estar motivados sempre, intrinsecamente. Podemos alterar o plano estratégico, mas o plano mental é trabalhado diariamente. O objetivo é desafiar os limites, ser melhor a cada dia. Esse é o segredo desta equipa. Seja onde for, respeitando os adversários, vamos jogar para vencer".

O que separa Braga e Sporting

Vinganças, não, obrigado

"Procuro a cada dia e a cada treino dar o melhor de mim. Não sou de vinganças. Acredito que a minha equipa também o faz: defrontar os adversários, respeitá-los, ser eticamente correto. Vou continuar com esta postura, valorizar o espetáculo, valorizar os jogadores".

Jogue quem jogar

"A estratégia passa muitas vezes por esconder os jogadores que vão jogar. Vou guardar para mim. Jogando os mesmos ou não, as rotinas de ataque não vão ser as mesmas, sobretudo no ataque posicional, mas com o mesmo objetivo: queremos impor o nosso jogo, ter capacidade de anular os pontos fortes do adversário e estar preparados para as dificuldades. Os jogadores que entrarem têm a ver com as rotas de ataque".