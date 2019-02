Olhar para dentro

Em primeiro lugar gostaria de agradecer o apoio dos nossos adeptos. O adversário foi melhor, há que reconhecer isso, é verdade que não entrámos bem como tínhamos planeado. Vamos olhar para este jogo como fazemos com todos os outros e não há muito a acrescentar, o Sporting foi melhor."

Abre-latas

A verdade é que quando se tem um abre-latas [Bruno Fernandes] e que permite dar outra tranquilidade à equipa… até ao golo estávamos à espera de um Sporting com entrada forte. Com um abre-latas é mais fácil, [Bruno Fernandes] fez um grande golo, e depois os outros golos, um deles surge de um erro nosso. Nada belisca o que temos feito, vamos fazer a reflexão sobre este jogo. É verdade que o nosso adversário se apresentou de maneira diferente do habitual. Esta equipa joga sempre para vencer, mas hoje o Sporting foi melhor e não há muito a justificar.

Ajustar as velas

"Não vou estar a comentar o que falta, sabemos a nossa dimensão, sabemos aquilo que fazemos, como trabalhamos, sabemos para onde queremos ir, tudo vem para nos ensinar, queríamos levar outro resultado, mas temos apenas três derrotas desde o início da época e vamos continuar fieis à nossa identidade, não sou eu que lhe tenho que responder quais são as diferenças e tendo em conta o barco, ajustamos as nossas velas em função dos ventos. Hoje o Sporting foi melhor, ponto. Vamos continuar a olhar em frente."