Quando o futebol não se esgota na vertente tática: o Braga é tático, o estado anímico em que vive o Sporting não permite que o seja

O jogo anterior entre ambas as equipas, para a Taça da Liga, será, de certeza, um meio que Abel Ferreira vai utilizar para motivar e focar os seus jogadores. O Braga quererá provar, não apenas por palavras, que a injustiça que sentiram naquele momento foi justificada. Por isso, do ponto de vista anímico será de esperar uma equipa sem receios.

O Braga parte de um sistema de jogo (1x4x4x2) onde coloca as dinâmicas em função do adversário, e das características dos seus jogadores. Contra o Sporting, como já fez anteriormente, tenderá a escolher para a posição de médio centro e de médio ala esquerdo jogadores que lhe possam garantir mais tempo de posse de bola, e na frente um jogador mais rápido para acompanhar Dyego.

Há uma estrutura de base na qual não deverá mexer, com Tiago Sá, Nuno Sequeira, Bruno Viana, Raúl Silva e Marcelo Goiano na defesa. Claudemir como médio mais recuado, talvez acompanhado por Ricardo Ryller como médio centro. Nas alas, Esgaio pela direita e João Novais pela esquerda. Na frente, Dyego Sousa e talvez Wilson Eduardo ou Ricardo Horta.

Do posicionamento inicial, os jogadores partem para as dinâmicas ofensivas assimétricas se quisermos dividir o campo em dois corredores.

No lado direito o médio ala é o responsável pela largura e profundidade, e o jogador que aparece como linha de passe interior é o médio centro que vai acompanhar Claudemir (o ponto de equilíbrio) no meio campo. Em cobertura fica o lateral direito. No lado esquerdo a largura e profundidade são da responsabilidade do lateral esquerdo, e é o médio ala que aparece como linha de passe interior. Em cobertura fica o central do lado esquerdo.

Entre os movimentos naturais de aproximação quando o médio ala recebe a bola importa realçar a liberdade do médio que oferece linha de passe por dentro para ficar e pedir no pé, ou movimentar-se e pedir a bola no espaço. Caso a bola entre no espaço, Claudemir aproxima para servir como referência para variar o centro de jogo, e para estar próximo em caso de perda. Os avançados preparam-se para um eventual cruzamento, assim como o médio ala do lado contrário. O lateral esquerdo fecha dentro, e baixa alguns metros. Se a equipa perder a bola nesse momento os primeiros a sair são os médios, sobretudo Claudemir, ficando os defesas mais preocupados com a defesa da profundidade.

As variações de corredor são uma referência que o Braga utiliza para acelerar a circulação, o jogo, e tentar explorar a profundidade para depois atacar a baliza. Nesse momento, quando os médios ou os defesas recebem a bola de um corredor e começam a variar o centro de jogo, o avançado e o jogador mais em largura procuram desmarcações de profundidade. Quando a bola entra na profundidade, os jogadores procuram ocupar zonas de finalização para a bola entrar na área em cruzamento preferencialmente. O Braga coloca muitos homens na área (avançados, médios ala, médio centro), ainda que neste jogo contra o Sporting, estando Ryller e não Fransergio o posicionamento nas zonas de finalização possa ser mais conservador com menos homens a atacar as zonas definidas.

Outra referência para acelerar o jogo é quando um jogador recebe a bola no meio campo ofensivo do adversário e não tem contenção. Aí, tanto os avançados, como os médios pedem a bola no espaço. É nestes momentos de organização e de transição ofensiva que o Braga poderá mais vezes expor a defesa do Sporting, dando-lhe dois problemas: baixar um dos avançados (mais perto da bola) para receber no pé, e movimentando o outro para pedir no espaço entre central e lateral.

Se a bola entrar na profundidade é fundamental a agressividade a atacar as zonas de finalização – sobretudo o segundo poste -, para que exista uma solução de finalização diferente para lá do remate, e para que rapidamente possam aproveitar a desorganização da linha defensiva do Sporting.

Destaques do Sporting de Braga

Fransérgio. Se for o escolhido para acompanhar Claudemir trará um pouco mais de atrevimento ao nível dos movimentos, por ser um jogador que gosta de aparecer em dentro da área, e de fazer movimentos para receber no espaço.

Ricardo Ryller. É mais conservador, e fica mais na posição. Não é habitual vê-lo pedir no espaço por preferir receber em situações de maior controlo.

Ricardo Horta. No caso de ser a escolha para médio ala esquerdo trará maior velocidade e agressividade no ataque à profundidade. Tem competências para jogar entre sectores, mas é perto da área onde se sente mais confortável e é por isso que irá. Também é um possibilidade forte para jogar ao lado do Dyego.

João Novais. É um médio que vivenciou o sucesso recebendo a bola no pé, e sendo decisivo fora da área. Por isso, não é tão agressivo a atacar o espaço e procura por condições para receber a bola no pé e servir os colegas que se desmarcam à sua frente, ou para rematar de fora da área.

Wilson Eduardo. Gosta do protagonismo, de aparecer nos momentos de decisão, de se sentir preponderante. E é assim que joga; nas zonas de finalização, em aceleração, em combinações para ser ele a receber ou em cruzamentos para as zonas de finalização.

Paulinho. Pede no pé e no espaço consoante a vontade do treinador. Sente-se confortável nas duas situações, e poderá ser o elemento diferenciador para jogar ao lado do Dyego e dar problemas diferentes à equipa do Sporting.

O Sporting de Marcel Keizer

Getty

O Sporting, no momento atual, não garante fiabilidade em qualquer análise táctica que se lhe faça. Isto é: não se percebem padrões ofensivos e defensivos na equipa, a não ser os que os jogadores vão repetindo à seu gosto. Portanto, cada ataque e cada situação defensiva é individual, de interpretação de cada jogador sem um fio de ligação colectivo. O estado anímico em que vivem as cabeças que trabalham em Alcochete não permite a estabilidade suficiente para que exista a fluidez necessária no jogo leonino.

Quando Keizer chegou conseguiu, mesmo sem treino, ter um impacto bastante significativo no futebol da equipa. De lá para cá, a equipa foi perdendo o que de bom fez nos primeiros jogos por não sido capaz de sedimentar os comportamentos que tanto sucesso lhe deram nos primeiros jogos. Poderemos dizer que os resultados tiveram influência nessa mudança e que os adversários, percebendo as intenções do Sporting, não deixam tanto espaço para que essas dinâmicas se criem; Assim como podemos inferir que os resultados mais negativos chegaram por força da queda exibicional da equipa. Isto leva-me a colocar uma questão: não terá o treinador sido capaz de o demonstrar aos jogadores de forma lógica e simples? Teve várias possibilidades de mostrar que quando a equipa se propôs a fazer coisas diferentes os resultados foram positivos. A complexidade é bem maior do que esta, mas é uma questão importante a ser colocada ao treinador do Sporting.

O tempo de treino e o facto de não ter escolhido o plantel continuam a ser um factor de relevo e que defendem Marcel Keizer, porém, não se percebe evolução, manutenção, ou sequer a repetição sistemática de movimentos da ideia inicial que se quis passar. Tal como as escolhas para o onze inicial e a quem dar minutos não têm sido condizentes com essa mesma ideia. E o maior problema, neste momento, é esse!: a equipa parece não estar trabalhada para jogar colectivamente, e os jogadores escolhidos não têm sido os que melhores características têm para jogar de acordo com a ideia de jogo que Keizer quer. A ideia não passa para o campo.

Podemos sempre descrever as centenas de erros defensivos que o Sporting comete todos os jogos para falar dos porquês do insucesso recente, mas esses erros apenas se tornam preponderantes porque colectivamente a equipa não está preparada para atacar junta, para esmagar os adversários e empurra-los para último terço, e individualmente os jogadores não estão tão habilitados para jogar esse tipo de jogo com bola.

Aos soluções, aos repelões, e de iniciativa individual em iniciativa individual, assim caminha o Sporting para o último terço da época sem que a mudança de treinador tenha resultado de forma consistente em sensações positivas. E o jogo da equipa espelha bem a situação instável em que o clube vive, sem um fio de ligação entre as escolhas da direção, as escolhas do treinador, e as decisões dos jogadores em campo.