10... pontos para antever o Aves-Benfica

À 22ª jornada da Liga, Benfica e Aves ocupam posições bem distintas na tabela da Liga NOS: o Benfica está em 2º lugar, com 50 pontos - menos quatro do que o FC Porto, mais um do que o Sp. Braga e mais cinco do que o Benfica, todos com mais um jogo -, enquanto o Aves ocupa a 16ª e antepenúltima posição, com 21 pontos - mais abaixo estão o Chaves, com 19 pontos, e o Feirense, com 14, enquanto mais acima estão o Vitória de Setúbal, com 22 pontos, e o Nacional, o Boavista, o Tondela e o Marítimo, todos com 23 pontos.

2. O (super) efeito da chicotada psicológica

Benfica e Aves começaram a época com Rui Vitória e José Mota, respetivamente, como treinadores, mas ambos mudaram de líderes em janeiro: o Benfica promoveu Bruno Lage, o Aves foi buscar Augusto Inácio. Se do primeiro já temos falado abundantemente, do segundo nem por isso, mas não é que não o mereça: em quatro jogos com o Aves, Augusto Inácio tem saldo positivo, com três vitórias (sobre V. Setúbal, Tondela e Marítimo) e apenas uma derrota (com Sp. Braga). É, por isso, um Aves numa forma bem mais positiva do que a posição na tabela aparenta que vai defrontar o também otimista Benfica, que praticamente só tem somado vitórias com Bruno Lage: em 10 jogos nas várias competições, nove vitórias e apenas uma derrota, contra o FC Porto, na meia-final da Taça da Liga.

3. Os elogios mútuos

Nas conferências de imprensa de antevisão do jogo, houve elogios de parte a parte. Bruno Lage disse o seguinte sobre o adversário: "A dor de cabeça vai no sentido de percebermos bem a dinâmica do Aves. Jogam com cinco defesas, mas são ofensivos, laterais em profundidade, bons na fase de construção, dois médios que gostam de jogar e três homens da frente que são perigosos. Vamos jogar com uma equipa com um sistema diferente, que defende num 5x4x1 e ataca com muitos jogadores. Temos de sentir isso: a evolução, análise do adversário e reinventarmo-nos para não sermos previsíveis".

Já Augusto Inácio foi mais criativo no discurso: "Nós estamos a comer petinga e carapau, mas não passamos fome, os outros podem estar a comer lagosta e lavagantes, também não passam fome, mas nós também não queremos passar fome. Entre um Ferrari e um Fiat, o Ferrari chega primeiro à meta, a não ser que lhe falte a gasolina e aí podemos aproximar-nos mais, mas cada um tem os seus objetivos. No Benfica noto os jogadores alegres a jogar, uma ideia de jogo que já vinha do passado, mas os jogadores estão mais desenvoltos e mais ligados. Na dupla Seferovic-João Felix, o Seferovic até parece outro jogador, o João Felix está a revelar-se e depois o treinador tem tantas escolhas… É uma equipa que respira confiança e é uma equipa muito forte. [...] Quero dar os parabéns ao treinador do Benfica porque às vezes fala-se de coragem, e acho que é uma questão de atitude e de conhecimento dos jogadores que tem à sua disposição, mas é preciso também ter estaleca para lançar aqueles miúdos todos na Turquia e vencer o jogo da maneira que o Benfica venceu. Isso é de enaltecer e dar os parabéns".

4. Os jovens... como Jonas

Depois dos jovens do Seixal terem brilhado na Turquia, falou-se muito na aposta na juventude, mas Bruno Lage também quis aproveitar a onda para enaltecer um outro "jovem", chamado Jonas: "Estou muito satisfeito com ele. Vejo no Jonas um jovem. A recuperar bolas, a marcar golos e a divertir-se. E o mais importante é que vai feliz para casa". As palavras do treinador servem de bálsamo ao veterano de 34 anos, que tem tido vários problemas físicos e que, entretanto, já recuperado, tem de encarar como natural ser preterido pela dupla Seferovic-João Félix, que tem brilhado na frente de ataque (já lá vamos). Esta época, o avançado brasileiro soma 11 golos em 16 jogos pelo Benfica.

5. A dupla mais perigosa do momento

PATRICIA DE MELO MOREIRA/Getty

No início da época, quem diria que Seferovic e João Félix se iriam entender tão bem? Bom, Rui Vitória certamente não... Mas Bruno Lage não tem abdicado da nova dupla atacante do Benfica, que tem sido profícua a criar e a marcar golos: João Félix tem nove marcados, em 24 jogos, e Seferovic tem 17, em 35 jogos. É, por isso, difícil que algum deles dê lugar a Jonas, pelo menos para já - e mesmo considerando a qualidade do brasileiro.

6. O regresso dos veteranos

Bruno Lage surpreendeu ao colocar em campo, no Galatasaray-Benfica, para a Liga Europa, os jovens Yuri, Florentino e Gedson - além de Ferro e Rúben Dias, também eles "produtos" do Seixal (e do habitual suplente Corchia) - mas o Aves-Benfica deverá marcar o regresso dos "veteranos", que também têm correspondido: André Almeida, Grimaldo, Samaris, Pizzi e Gabriel.

7. O fator Baldé

Gualter Fatia

Na jornada anterior, o Aves venceu o Marítimo, com um golo de um homem que tem sido essencial no ataque da equipa: Mama Baldé. O jovem de 23 anos, natural da Guiné-Bissau, tem tido a melhor época da carreira no Aves, onde está emprestado pelo Sporting - tal como aconteceu na época passada. Baldé já soma oito golos em 25 jogos e tem sido um perigo à solta no ataque da equipa, particularmente desde a chegada de Augusto Inácio: nos últimos quatro jogos, marcou três golos. Mais: no Aves-Benfica, para a Taça da Liga, marcou o único golo da equipa da casa.

8. As ausências

Do lado do Benfica, não haverá Ebuehi, Conti, Fejsa, Jardel e Salvio, todos lesionados. Do lado do Aves, faltam Falcão, lesionado, e André Ferreira, cedido pelo Benfica.

9. Um empate e uma vitória

Esta época, Benfica e Aves já se cruzaram duas vezes. Na 1ª volta, na Luz, em setembro de 2018, o Benfica - ainda liderado por Rui Vitória - venceu por 2-0 o Aves - ainda liderado por José Mota. Na Taça da Liga, em dezembro do mesmo ano, já na Vila das Aves, as equipas de Vitória e Mota empataram a um golo.

10. A história

Vale o que vale, mas, historicamente, o Benfica raramente não vence o Aves: soma 13 vitórias e dois empates. Ou seja, nunca perdeu.