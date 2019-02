Kelvin: do golo salvador à dupla rotura, até ao discreto regresso ao Dragão

O avançado brasileiro Kelvin chegou ao Porto em 2011, vindo do Paraná Clube, e foi logo emprestado ao Rio Ave. Quando regressou ao clube azul e branco, logo caiu nas graças dos adeptos dos dragões. Apesar de poucos golos com a camisola do Porto, o jogador mostrava vontade e fez golos importantes para a equipa. O mais importante de todos, claro, aquele de 2013 que praticamente assegurou o título aos dragões diante das águias.

Em 2015, com poucas chances, decidiu voltar ao seu país de origem. Foi emprestado ao Palmeiras, que na época, passava por uma grande reformulação com a chegada de diversos reforços; na pré-época sofreu uma lesão no joelho e ficou quase três meses afastado. Quando se curou, disputou 23 partidas e marcou apenas um golo, na goleada por 5-1 diante do Sampaio Correa. Ainda participou na campanha do clube na conquista da Taça do Brasil.

A equipa brasileira tentou a renovação do empréstimo, mas, naquela altura, o Porto só gostaria de negociar o avançado em definitivo. perante este impasse, o clube optou por desistir da sua contratação.

No ano seguinte, novamente sem chances em Portugal, o avançado pulou o muro do centro de treinos e foi defender as cores do São Paulo, rival do Palmeiras - e isto é literal, porque entre os dois centros de estágios dos inimigos jurados, há apenas uma parede. E foi na equipa tricolor que conseguiu a maior sequência de jogos: 43 jogos e 3 golos marcados, diante de Figueirense (vitória3-1), Trujillanos da Venezuela (vitória 6-0) e Linense (empate 1-1).

Em 2017, porém, voltou ao Porto e entrou em campo na vitória diante do Moreirense, antes de ser novamente emprestado, desta vez ao Vasco da Gama. Onde também teve problemas físicos, tendo entrado em campo apenas 15 jogos, não balançando as redes em nenhuma das vezes. Em 2018, continuou no Rio de Janeiro, em busca de uma sequência maior, e foram 24 jogos e apenas um golo marcado, diante do América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, na vitória por 4-1.

Nessa passagem pelo Rio de Janeiro, somando os dois anos de Vasco, ficou aproximadamente 11 meses parado devido à uma lesão no joelho, quando rompeu dois ligamentos em simultâneo. Nesse período pensou em abandonar. “Pensei em parar de jogar futebol. Tem de ter psicológico muito forte. A lesão não envolve só o joelho, envolve a cabeça também. Agradeço meus amigos e minha família, que estavam comigo também. Só de abraçar e ver a felicidade, é um ânimo para mim”, disse o avançado brasileiro na época de seu retorno aos relvados.

Em 2019, o avançado está de volta ao Porto e espera ganhar nova chance com Sérgio Conceição, apesar da grande concorrência do elenco portistas.