Lesões e castigos: FC Porto e Benfica com várias baixas para gerir antes do clássico do Dragão

FC Porto e Benfica, separados por um ponto, tentam chegar 'incólumes' ao clássico, ultrapassando uma 23.ª jornada da I Liga de futebol em que com os 'dragões' apresentam baixas de peso no ataque e as 'águias' na defesa.

Na antecâmara do 'jogo do título', entre os dois clubes, no Estádio do Dragão, na ronda seguinte, marcada para o fim de semana de 02 e 03 de março, o FC Porto ainda tem dois jogos importantes, o primeiro já na sexta-feira, na visita ao Tondela, no campeonato.

Teoricamente, é favorito, perante um Tondela em 11.º lugar, mas o treinador Sérgio Conceição precisa de soluções para o ataque, quando tem de fora Aboubakar e Marega, lesionados, e Soares, a cumprir castigo.

Em dúvida está também o extremo argelino Brahimi, com uma entorse, o que faz com que a equipa possa não ter em Tondela os marcadores de 28 dos 44 golos na Liga. Já o médio Danilo é a última baixa, depois de se ter lesionado, novamente, no sábado, frente ao Setúbal.

Nas únicas três deslocações do FC Porto a Tondela, os 'dragões' venceram duas pela margem mínima (1-0) e empataram sem golos na época de 2016/17.

A visita ao Estádio João Cardoso antecede também a receção do FC Porto ao Sporting de Braga, na terça-feira, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O Benfica, que anunciou esta semana um novo contrato para o treinador Bruno Lage, que substituiu Rui Vitória em janeiro, fecha a 23.ª jornada na segunda-feira, com o jogo no Estádio da Luz diante do Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo classificado.

Na segunda-feira, o Benfica não terá o lateral André Almeida, que viu o quinto amarelo na prova, nem o central Ferro, expulso em Vila das Aves, onde a equipa somou a sétima vitória seguida na I Liga, e, provavelmente, Jardel, apesar de Conti já ter treinado hoje e poder vir a ser opção.

Bruno Lage continuará privado ainda o médio sérvio Fejsa e o extremo argentino Toto Salvio, ambos lesionados.

O jogo entre o Benfica e o Desportivo de Chaves fecha a ronda (21:15), já depois de o Sporting -- que, tal como as 'águias', ainda joga para a Liga Europa, na quinta-feira -, jogar nos Barreiros com o Marítimo, em jogo agendado para segunda-feira, mas com início às 19:00.

Os 'leões', quartos classificados, apresentam-se após uma importante vitória na I Liga, na receção ao Sporting de Braga, por 3-0, que permitiu reduzir a diferença para os minhotos para quatro pontos, embora se mantenham a nove do FC Porto e oito do Benfica.

O Sporting de Braga, o terceiro posicionado na competição, tem o seu jogo antecipado, tal como os 'dragões', devido ao embate da Taça de Portugal, e na sexta-feira dá o 'pontapé de saída' na jornada, com a receção ao Belenenses, sétimo, a partir das 19:00.

Na 23.ª ronda, destaque ainda para o Moreirense, surpreendente quinto classificado, que visita o Feirense, 18.º e último classificado, que não vence há 20 jogos, desde a segunda jornada, em 20 de agosto.

A equipa de Moreira de Cónegos tentará no sábado manter ou reforçar a distância para o 'vizinho' Vitória de Guimarães, sexto colocado, que no mesmo dia visita o Vitória de Setúbal, 15.º da tabela.

No domingo, há duelo das 'ilhas', com o Santa Clara (nono) a receber o Nacional (14.º), equipa que está apenas dois pontos acima da linha de descida, ocupada por Desportivo das Aves (16.º) -- que visita o Portimonense (10.º) -, Chaves (17.º) e Feirense (18.º).

Programa da 23.ª jornada:

- Sexta-feira, 22 fev:

Sporting de Braga -- Belenenses, 19:00

Tondela - FC Porto, 21.15

- Sábado, 23 fev:

Feirense -- Moreirense, 15:30

Portimonense - Desportivo das Aves, 18:00

Vitória de Setúbal - Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 24 fev:

Santa Clara -- Nacional, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Boavista - Rio Ave, 17:30

- Segunda-feira, 25 fev:

Marítimo - Sporting, 19:00

Benfica - Desportivo de Chaves, 21:15