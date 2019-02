O onze possível - e pouco comum

O líder da Liga NOS, o FC Porto, vai defender a liderança em Tondela, na 23ª jornada da prova. Os portistas seguem em 1º lugar, com 54 pontos (mais um do que o Benfica, mais cinco do que o Sp. Braga e mais nove do que o Sporting), enquanto o Tondela segue em 13º, com 23.

Sérgio Conceição já sabia que não podia contar com Danilo, Marega e Aboubakar, lesionados; Soares, castigado; e Militão, que foi castigado pelo clube por uma saída à noite.

O onze do FC Porto: Casillas, Manafá, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otávio, Óliver, Herrera, Corona, Fernando Andrade e Adrián López.

Os suplentes: Vaná, Maxi Pereira, Mbemba, Bruno Costa, Hernâni, Brahimi e André Pereira.

O onze do Tondela: Cláudio Ramos, Moufi, Ricardo Costa, Ricardo Alves, Joãozinho, Jaquité, Bruno Monteiro, Delgado, Peña, Xavier e Tomané.

