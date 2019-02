Quando um Óliver vale por todas as ausências

O FC Porto é líder da Liga NOS, mas estas não têm sido semanas fáceis para Sérgio Conceição. Depois da lesão de Aboubakar no início da época, as ausências entre as peças fundamentais da equipa foram acumulando até atingirem, esta semana, nível crítico: Marega também se lesionou, frente ao Vitória de Guimarães (e foi entretanto para a China à procura de um tratamento que dizem ser milagroso); Danilo também ficou inapto, frente ao Vitória de Setúbal; Soares estava castigado por cartões; Brahimi estava tocado - e em dúvida -; e, para finalizar, Éder Militão ficou surpreendentemente fora da convocatória por uma saída à noite durante a semana.

Foi assim que, em Tondela, Conceição apresentou um onze inédito, com uma frente de ataque nunca vista: Casillas, Manafá, Felipe, Pepe, Telles, Herrera, Óliver, Otávio, Corona, Fernando Andrade e Adrián López.

As ausências, obviamente, fizeram mossa no grupo portista, que teve dificuldade em criar verdadeiras oportunidades de golo frente ao coeso Tondela de Pepa. O FC Porto chegava mais perto da baliza de Cláudio Ramos através de bolas paradas - logo no primeiro minuto, Pepe (de volta ao onze, dado o castigo do clube a Militão) quase fazia o primeiro golo, na sequência de um canto, mas a bola saiu ao lado.

Contudo, aos 11 minutos, Pepe voltou a ter uma oportunidade e não falhou - novamente numa bola parada. Óliver colocou a bola na área e, depois de um ressalto, Pepe aproveitou para rematar de primeira para o 1-0.

O golo tranquilizava o líder, que ia controlando o jogo sem grandes problemas, já que o Tondela não conseguia - ainda que o tentasse frequentemente - sair com perigo no contra ataque rápido.

Foi assim que se chegou ao intervalo e foi assim que foi retomado o jogo - e as coisas só mudariam com um valente pontapé no marasmo. Aos 52 minutos, de fora da área, Óliver aproveitou um bola perdida para, de primeira e em vólei, fazer o 2-0, num golaço que coroou mais uma exibição de luxo daquele que é provavelmente o melhor médio portista. Antes da exuberância do golo, destacou-se pela simplicidade em tudo o resto: soube sempre quando e para onde jogar, raramente falhou um passe e ainda foi dos que mais recuperou bolas no meio-campo (onde esteve acompanhado por Otávio e Herrera).

A vida já estava tranquila para o líder e mais ainda ficou quando, aos 74 minutos, Brahimi - tinha entrado para o lugar de Fernando - ofereceu o terceiro golo a Herrera.

O único senão do jogo para os portistas foi mesmo a lesão de Manafá, que estava a dar muita profundidade pelo corredor lateral direito - é mais um a juntar-se à lista de ausentes.

Vitória confortável para o FC Porto, na altura certa: para a semana há clássico, no Dragão, frente ao Benfica.