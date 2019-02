Bruno Lage: "Disse aos jogadores que estou muito satisfeito por ser o treinador deles"

Análise do jogo

"Foi uma boa exibição, uma entrada forte e determinada. Na primeira parte soubemos o que tínhamos de fazer, circular bem a bola, com paciência, e fazer golo. Acertámos na estratégia do Chaves. Foi uma primeira parte muito boa, parabéns aos jogadores que têm sido fantásticos no treino. Quando se treina com qualidade e com ambição de evoluir acontecem bom jogos e é isso que temos vindo a fazer."

Samaris a central

"Os jogadores corresponderam. Trabalhamos desde o primeiro dia um determinado posicionamento e vamos testando no treino. O Samaris já tinha jogado a central, as coisas foram ajustadas e correram bem nesse capítulo. Tivemos sempre uma transição forte dos homens da frente mas estivemos sempre equilibrados, com o Florentino, o Samaris e o Gabriel."

Oito vitórias na Liga

"É tudo fruto do trabalho dos jogadores, podemos ter as nossas ideias, mas sem eles não se consegue nada. Foi isso que lhes disse, estou muito satisfeito por ser o treinador deles, mas o mais importante é a forma como treinam e vão mostrando ao público a qualidade coletiva e individual que têm. Os jogadores é que ficam na história e o pensamento é vencer sempre o próximo jogo."