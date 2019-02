Novos e velhos: estes jogadores estão felizes

Ao intervalo do Benfica-Nacional, na 21ª jornada da Liga, a equipa da casa já vencia confortavelmente, por 3-0, mas ninguém imaginava o que se seguiria no vendaval que foi a 2ª parte. A verdade é que o Benfica surpreendeu o mais otimista dos adeptos ao marcar mais sete golos e acabar a noite com um histórico 10-0, que deixou toda a gente de boca aberta.

Esta noite, na Luz, quando o Benfica já vencia o Chaves por 3-0, também ao intervalo, é provável que quase todos os adeptos tenham pensado naquele 10-0. E esse é o maior elogio que se pode fazer a esta equipa de Bruno Lage: o que antes parecia incrível ou até mesmo impossível, agora parece perfeitamente atingível e, quiçá, até expectável, dada a alegria com que os jogadores - jovens ou menos jovens, como disse Lage na antevisão - entram em campo.

Até nem se pode dizer que o Chaves, 17º e penúltimo classificado, tenha começado mal o jogo: foram os visitantes a ter a primeira oportunidade de golo, através de um cabeceamento de Platiny que Odysseas defendeu. A estratégia da equipa de Tiago Fernandes rapidamente ficou evidente: muita gente atrás da linha da bola, a defender em bloco baixo, e assim que possível sair rapidamente em contra ataque.

Mas o Benfica, depois de aquecer os motores, acelerou de tal forma que os visitantes ficaram sem qualquer hipótese. Com Florentino e Gabriel (grande exibição) a cobrir habilmente o meio-campo - Samaris esta noite foi central com Rúben Dias, devido ao castigo de Ferro e à lesão de Jardel (Conti... não conta? Até tinha sido convocado, mas nem no banco ficou) -, o Chaves raramente conseguiu sair em ataques rápidos e o Benfica ia conquistando a bola cada vez mais perto da baliza adversária.

Aos 20 minutos, depois de muita paciência em posse para ultrapssar a defesa adversária, o Benfica chegou finalmente ao golo. Cruzamento largo de Pizzi a partir da direita, grande receção de João Félix dentro da área, a ultrapassar Paulinho, e a bola acaba por ressaltar para Rafa, que faz o 1-0.

Sempre em grande destaque, Rafa voltou a ter oportunidade de marcar alguns minutos depois, após cruzamento de Grimaldo, mas, desta vez, desviou a bola por cima da baliza. Para compensar, o extremo ofereceu o golo aos colegas pouco depois: irrompeu pela direita, cruzou para para Félix, mas o cabeceamento foi defendido por António Filipe - e Seferovic falhou a recarga.

O 2-0 ia sendo adiado, mas parecia que iria surgiir a qualquer momento. Aos 37 minutos, entrou em ação a agora habitual dupla ofensiva do Benfica: Seferovic isolou Félix e o jovem marcou, à segunda, com uma rapidez estonteante: rematou com o pé direito, mas António Filipe defendeu, e voltou a rematar, agora de pé esquerdo, faturando com um gesto técnico que pareceu fácil.

A fechar a 1ª parte, mais um grande momento ofensivo: toque de calcanhar de Félix para Gabriel e - mais - um grande passe do brasileiro a isolar Seferovic, que fez o 3-0.

Gualter Fatia

O Chaves, entretanto, tinha deixado de existir ofensivamente, ainda que, na 2ª parte, até tenha chegado perto da baliza de Odysseas, uma vez que já não tinha nada a perder: Platiny e Macedo quase reduziam.

Do outro lado do campo, foi Pizzi a estar sempre "quase": por duas vezes rematou com perigo, por duas vezes viu António Filipe a defender.

A noite do Benfica foi tão calma que Bruno Lage até teve, finalmente, oportunidade para tempo de jogo ao único "promovido" da equipa B que ainda não jogado sob a liderança do novo treinador: Jota. O jovem do Seixal entrou (troca com Pizzi) para a ovação da noite e ocupou a posição de extremo esquerdo, já depois de um outro momento de alegria para os adeptos: a entrada de Jonas (saída de Rafa, com Félix a ir para o corredor lateral), que ainda teve tempo de fazer o 4-0.

Vitória tranquila do Benfica, que se mantém, assim, a um ponto do líder FC Porto, que também venceu confortavelmente em Tondela. Uma coisa é certa: sábado, às 20h30, no Dragão, vamos ter um grande clássico de futebol.