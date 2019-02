Quem são, de onde vêm e onde estão os 150 brasileiros da primeira liga

Na Primeira Liga portuguesa existem mais de 150 jogadores nascidos no Brasil, poucos deles tiveram destaque no país de origem antes de fazer as malas para desembarcarem em solo europeu. Jonas, Henrique Almeida e Muriel são exceções a regra. Entre os casos mais conhecidos estão Pepe e Deco, que saíram de clubes modestos do Brasil – neste caso há ainda uma coincidência, era o mesmo clube - e brilharam com a camisa do FC Porto e da seleção portuguesa.

Outros nomes surgem no cenário do futebol português, um desses casos é o melhor marcado da Primeira Liga, Dyego Souza, avançado do Braga que conta com 13 golos na época. O jogador saiu do Operário Ferroviário, de Ponta Grossa, no Paraná, para defender os Leixões, na temporada 2010/2011. Teve ainda uma passagem por Angola, antes de retornar para o solo português. Com boas atuações e muitos golos, o avançado pode seguir o caminho dos seus compatriotas e defender as cores da seleção lusitana. O jogador de 29 anos já declarou em entrevistas que sonha em defender as cores do país que o acolheu há uma década. No Brasil, o avançado defendeu o Andraus (Paraná), Moto Club (Maranhão) e a formação do Palmeiras.

Outro destaque é Tiquinho Soares, avançado do FC Porto, de 28 anos, que desembarcou em solo português em 2014/2015 para defender as cores do Nacional da Madeira. No Brasil, Soares rodou por diversos clubes, entre eles, o Corinthians de Alagoas, por onde passaram também Pepe e Deco, repetindo a história de sucesso dos seus compatriotas.

O companheiro de balneário de Soares, Fernando Andrade, 26 anos, chegou ao Porto nesta janela de transferências é mais um desconhecido para o futebol brasileiro. Com passagens por clubes do interior de São Paulo, o avançado dos dragões chegou à Portugal em 2015, para defender o Oriental, que estava na Segunda Liga. Depois disso passou, pelo Penafiel e pelo Santa Clara, antes de ser comandado por Sérgio Conceição, na atual temporada.

Outros dos destaques da reabertura de mercado de janeiro, e que nunca defendeu uma equipa de primeiro escalão no Brasil, é Luiz Phellype, avançado do Sporting. O brasileiro era o melhor marcador da Segunda Liga defendendo o Paços de Ferreira. Em terras brasileiras, o novo reforço dos leões só defendeu o Desportivo Brasil, da terceira divisão do campeonato de São Paulo. Depois, rodou por clubes da Bélgica e Angola.

Dos clubes da Primeira Liga, o Portimonense é quem mais tem brasileiros no seu plantel: são 17 jogadores que nasceram no país pentacampeão do mundo. Um dos destaques é Wellington Carvalho, avançado brasileiro que está em Portugal desde 2011 e na sua terra natal alinhou apenas pelas equipas de formação do Figueirense de Santa Catarina.

Na segunda posição dos clubes com mais jogadores do Brasil está o Rio Ave, que conta com 14 brasileiros. Alguns com pouca idade e que saíram do país bastante cedo, como o avançado Danielzinho, de 22 anos, que alinhou apenas no Linense, do interior de São Paulo, antes de desembarcar nos vilacondenses na temporada passada e de se tornar um dos destaques da equipa.

Depois de passar por Bangu e Madureira, clubes do interior do Rio de Janeiro, Rodrigo Pinho destacou-se no campeonato estadual em 2015 e transferiu-se para o Braga. O avançado foi emprestado ao Nacional e depois mudou-se para o Marítimo, onde se destacou com 11 golos marcados na última temporada.

E se falarem em Cláudio Falcão no Brasil, poucos devem saber que o médio de 24 anos venceu a Taça de Portugal na temporada 2017/2018 pelo Desportivo Aves. Com passagem pela formação do Aquidauense, do Mato Grosso do Sul, Cláudio profissionalizou-se pelo Independente de Limeira e logo fez as malas para, em 2016, desembarcar em Portugal e vestir a camisola dos avenses.

O Boavista conta com 10 brasileiros no elenco e trouxe um dos reforços do Chaves, o avançado de 27 anos Perdigão. Este chegou à Portugal em 2011 depois de no Brasil defender apenas o Cianorte do Paraná. O avançado fez sua carreira cá, passando por Tourizense, Famalicão, Aves, Chaves até agora defender a camisola axadrezada.