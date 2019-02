Samaris a central e Florentino a médio: as novidades de Lage frente ao Chaves

Sem poder utilizar André Almeida e Ferro, castigados, e Jardel, lesionado, Bruno Lage optou por colocar Corchia a lateral, recuar Samaris para central e deixar o jovem Florentino no meio-campo com Gabriel - Conti, que poderia ser opção para central, não consta nem no onze nem no banco.

O onze do Benfica: Vlachodimos, Corchia, Rúben Dias, Samaris, Grimaldo, Pizzi, Florentino, Gabriel, Rafa, Seferovic e João Félix.

Os suplentes do Benfica: Zlobin, Yuri, Gedson, Zivkovic, Cervi, Jota e Jonas.

O onze do Chaves, liderado por Tiago Fernandes: António Filipe, Paulinho, Maras, Campi, Luís Martins, Gallo, Jefferson, Macedo, Costinha, Luther e Platiny.

Os suplentes do Chaves: Kuspiosz, Filipe Melo, Ghazaryan, Bressan, André Luís, Djavan e Colasan.

Recorde-se que o Benfica é 2º classificado da Liga NOS, com 53 pontos e menos um jogo do que o líder FC Porto, que soma 57 pontos. Na próxima jornada da Liga, disputa-se um escaldante FC Porto-Benfica (sábado, 20h30, SportTV1).

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.