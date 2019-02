Diferenças

"Vou falar do jogo. A entrada foi equilibrada. O FC Porto criou duas oportunidades, num canto e num penálti. Contra estas equipas experiente temos de aproveitar tudo o que temos. Podíamos ter feito o 1-1 numa ocasião flagrante. Utilizámos uma estratégia diferente desta vez. O 3-0 é demasiado penalizador."

3-0

"Jogámos contra uma equipa competente e eficaz. A eliminatória está difícil. Este último golo foi demasiado penalizador."

Pormenores

"Hoje optámos por dar a iniciativa de construção ao FC Porto e isso não nos criou grande mossa no início. Eles estavam com uma saída organizada, a três, com o Herrera ou o Óliver a caírem na zona dos centrais. Depois o FC Porto procurou o lançamento nas costas e em duas vezes não fomos capazes de controlar esses movimentos. Já tentámos de tudo contra estas equipas. Jogámos em pressão alta, de igual para igual… mas em pequenos pormenores temos perdido."

Derrotas consecutivas

"Mau momento? Temos de ser equilibrados, temos de perceber contra quem perdemos e como perdemos. Temos de recuperar estes jogadores para as próximas batalhas, se estão no Sp. Braga é porque são bons. Vamos recuperá-los já para o próximo jogo."