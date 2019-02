O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) afirmou hoje que o foco da modalidade vai estar concentrado nos próximos três anos em Portugal, que acolherá a Soccerex, um evento mundial dedicado às várias vertentes deste desporto.

“Portugal vai estar no centro do mundo do futebol, com esta feira única, dedicada exclusivamente à indústria do futebol nas suas várias vertentes”, afirmou Pedro Proença, na apresentação do evento, cuja primeira edição em solo luso decorrerá em 05 e 06 de setembro, em Oeiras.

Na cerimónia de apresentação, a autarquia e a Soccerex assinaram um acordo de parceria até 2021, devendo Oeiras acolher no total três edições do certame, que já passou por mais de 20 cidades em todo o mundo.

De acordo com Pedro Proença, “mais de 1.500 oradores e de 70 expositores de todo o mundo vão estar concentrados em Oeiras, para aprender, partilhar ideias e criar oportunidades de negócio, nas diferentes vertentes do futebol”.

O presidente da LPFP considerou que a realização deste evento em Portugal nos próximos três anos, “é o culminar do processo, iniciado em 2015, de afirmação da marca Liga Portugal no estrangeiro”.

Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, destacou “o impacto que o evento terá na divulgação da marca Oeiras e da marca Portugal”, lembrando que o município acolhe já outros “grandes eventos internacionais”.

O autarca, que assinou com a diretora executiva da Soccerex, Rita Revie, o acordo de parceria até 2021, manifestou o desejo de que nesse ano o evento, que nos últimos anos tem sido realizado no Reino Unido, “possa servir para inaugurar o novo centro de congressos de Oeiras”.

Além de Portugal, a Soccerex vai passar este ano pela China, em maio, e pelos Estados Unidos, em novembro.

A Soccerex foi fundada em 1995, em Inglaterra, e dedica-se à indústria do futebol nas suas várias vertentes, promovendo eventos em todo o mundo e desenvolvendo plataformas sobre várias temáticas ligadas à modalidade.