A técnica da força contra a força da técnica

É um confronto entre dois estilos, duas marcas, duas formas de encarar o jogo. Entre um treinador campeão e outro que em apenas dois meses revolucionou o Benfica, antes refém de um marasmo ‘ruivitoriano’. Entre o futebol experiente, musculado, intenso e objetivo da equipa da casa e a procura dos espaços e as transições supersónicas que saem da magia dos pés dos novos miúdos do Seixal. Este sábado, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão, disputa-se aquele que pode ser o jogo mais importante da temporada, o clássico entre o líder FC Porto e o Benfica, que tem há muito lotação esgotada.



O Porto como bastião



Ora vamos lá à história. Este será o 170º FC Porto-Benfica para o campeonato nacional, e há 66 vitórias para o FC Porto, 56 para o Benfica e 47 empates. O último confronto até aconteceu em campo neutro: nas meias-finais da Taça da Liga, em janeiro, Conceição bateu um Lage ainda a dar os primeiros passos como treinador principal do Benfica. O 3-1 de Braga continua a ser a única derrota de Bruno Lage desde que substituiu Rui Vitória no banco dos encarnados. Jogar na cidade do Porto costuma desequilibrar a balança: em 84 jogos, os dragões venceram 50, ou seja, 60% dos jogos. O Benfica apenas venceu 13 vezes (15%) no Porto em jogos para o campeonato.



O jogo do título?



“Acalmem-se lá”, pensa o leitor, e com razão. Sim, nós sabemos que após o clássico desta noite ainda há mais 10 jornadas de campeonato pela frente e que na última delas até há um FC Porto-Sporting. Mas, com FC Porto e Benfica separados por um singelo ponto, pode estar aqui a chave da cambalhota no campeonato ou do reforçar do estatuto de líder. Em caso de vitória do Benfica no Dragão, o que não acontece desde 2014/15 (2-0, golos de Lima), os encarnados passam para a frente e ganham vantagem moral para o que resta da Liga. Já o FC Porto tem a oportunidade de se colocar a 4 pontos do rival — uma vitória em casa, onde não perde desde agosto (frente ao V. Guimarães, por 3-2), deixa o FC Porto muito mais perto do bicampeonato.



Lagismo e seus números



97, 61, 73. Não são números de um qualquer Euromilhões bizarro e parecem tudo menos números de craques. Números de craques são o 7, o 9, o 10, eventualmente o 11... Mas, se dissermos que estamos a falar dos números das camisolas de Ferro, Florentino e Jota, todos eles miúdos que se estrearam com Bruno Lage, estes números esquisitos, que assim o são porque não se podem repetir camisolas entre jogadores da equipa A e da equipa B, já parecem mais interessantes. E ainda falta o 79 de João Félix.



Eles são a cara do ‘lagismo’, que entrou de rompante Luz adentro sem perder um ponto que fosse no campeonato: leva oito vitórias seguidas — a melhor sequência de vitórias dos principais campeonatos europeus —, oito jogos em que os encarnados marcaram 33 golos, um número impressionante se compararmos com os 31 golos que marcaram em 15 jornadas com Rui Vitória. Lage e a sua revolução levaram ainda o Benfica a encurtar a diferença para o líder de 7 para 1 ponto. E, a continuar assim, é quase certo que, em breve, Ferro, Florentino, Jota e João Félix ganharão números mais pequeninos nas camisolas.



Militão e os centrais-proveta



Uma pequena incursão pela vida noturna da cidade Invicta valeu a Éder Militão um castigo que o levou a ficar de fora nos últimos dois jogos do FC Porto. Mas dificilmente Sérgio Conceição abdicará do defesa brasileiro para um clássico em que o eixo da defesa das duas equipas aparece em maior destaque do que propriamente a frente de ataque, o que não se pode dizer que seja comum, na medida em que o adepto liga mais a golos do que a cortes providenciais. Porque ali, na defesa, estão muitos milhões. Sobre Militão, parece certo que no final da temporada seguirá para o primeiro gigante europeu capaz de desembolsar €50 milhões (o Real Madrid está na linha da frente), restando saber se iniciará o jogo de hoje a central ou a lateral-direito, onde não compromete mas onde deixa de ser um dos futuros melhores do mundo.



Já do lado do Benfica, está na calha um recorde: caso a titularidade seja dada a Rúben Dias e a Ferro, será a dupla de centrais do SLB mais jovem de sempre num jogo de campeonato em casa do FC Porto desde 1991. A 3 de novembro desse ano, os titulares nas Antas foram Rui Bento (com 19 anos e 20 dias) e Paulo Madeira (com 21 anos, 1 mês e 28 dias). Rúben Dias, que se diz estar na órbita da carteira recheada da Juventus, tem precisamente 21 anos, 9 meses e 16 dias. Já Ferro, que na quinta-feira renovou pelos encarnados e tem agora uma cláusula de rescisão de €100 milhões, iniciará o clássico com 21 anos, 11 meses e 4 dias.



O que eles dizem



A experiência dos mais velhos ou a irreverência dos miúdos. A dicotomia não é estranha no futebol e tem marcado o tom deste clássico, porque o Benfica deverá apresentar-se no Dragão com muita gente jovem, dividida entre o onze titular e o banco de suplentes. O que não parece ser uma questão de maior importância tanto para Sérgio Conceição como para Bruno Lage.



“A minha forma de liderar nada tem a ver com idades, mas sim com a personalidade e competência de cada jogador. Se um jogador é titular, é porque tem qualidade. Diz-se que um jogador jovem tem irreverência, vontade grande de mostrar. Mas um jogador com 30 anos que é titular numa equipa também tem essa vontade de jogar e ganhar”, sublinhou o técnico do FC Porto, desvalorizando aquilo que poderia ser uma vantagem teórica dos dragões no quesito experiência, pormenor que não é de desdenhar num jogo “importante, mas não decisivo”. “Depois do clássico, ficam a faltar 30 pontos. Mas é um jogo importante, porque vale 6 pontos”, frisou o treinador campeão.



Já Bruno Lage lembrou que os seus miúdos são tudo menos inexperientes em clássicos, porque clássicos há muitos. “Se contarmos os iniciados, os juvenis e a equipa B, estes miúdos já jogaram umas 50 vezes contra o FC Porto”, disse o treinador do Benfica, antes daquele que também será o seu primeiro jogo no Dragão como técnico principal, numa conferência em que confirmou que Jardel está fora das opções para o jogo mais importante da temporada.