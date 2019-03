De volta ao 4x3x3. De vez

Com Coates castigado e Mathieu de regresso, havia a dúvida sobre como se poderia apresentar o Sporting em Alvalade diante do Portimonense. No 3x4x1x2 ou no 4x3x3? Pelos vistos, e a julgar pelo onze escolhido, Marcel Keizer voltou ao esquema inicial que impôs em Alvalade: Mathieu irá jogar com Ilori, Ristovski à direita e Acuña à esquerda (saiu, portanto, Borja da equipa inicial). Do meio-campo para a frente, destaque para a entrada de Raphinha.

Onze do Sporting: Renan; Ristovski, Ilori, Mathieu, Acuña; Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes; Raphinha, Bas Dost e Diaby

