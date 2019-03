Vitória de Guimarães pede insolvência da SAD do Sporting e leões reagem: “Histerismo público”

A notícia foi avançada pelo “O Jogo”: o Vitória de Guimarães pediu a insolvência da SAD do Sporting por atrasos no pagamento de Raphinha, transferido de Guimarães para Alvalade neste verão. Segundo o mesmo jornal. o pedido dos vimaranenses tinha dado entrada no Juízo de Comércio de Lisboa.

Alegadamente, o Sporting deve ainda quatro milhões de euros ao Vitória pela referida compra, pelo que esta é a base para avançar com o pedido de insolvência à SAD leonina que já se encontrou em melhor estado. Foi pública a comunicação do SCP sobre as dificuldades de tesouraria que o clube atravessa, bem como as dívidas a agentes de futebol e a clubes que se encontram por pagar.

Entretanto, o Sporting já reagiu, por João Sampaio, vice-presidente do clube, em comunicado em que acusa os minhotos de “histerismo”.

Leia o comunicado:

“É pública a situação do Sporting Clube de Portugal, assim como o trabalho que estamos a desenvolver para a resolver.

Estranhamos a posição do Vitória Sport Clube, na medida em que preferem o histerismo público em vez de esperar pela solução de curto prazo que propusemos e que ignoraram.

Honraremos, como sempre, os nossos compromissos, como o Vitória bem sabe.

Mas não deixaremos de distinguir quem se portou com dignidade e respeitou a instituição Sporting Clube de Portugal; e quem, de uma maneira mais direta ou menos direta, e sem nenhuma vantagem, nos desrespeitou.”