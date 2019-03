Marcel Keizer

Melhorias

Sim, estou feliz pela maioria do jogo.

Mas, como disse na semana passada, como treinador quero sempre que melhoremos. E melhorámos no capítulo do passe nas últimas semanas.

Boavista complicou

Na primeira parte devíamos ter marcado mais golos. Mas não estou feliz com o livre do Boavista, que tornou as coisas complicadas.

Resilientes

Temos jogadores assim [resilientes]. Às vezes temos bons momentos e outras vezes maus momentos, mas nunca desistimos. É disso que gostamos no Sporting.

Oportunidades

Nada aconteceu depois do golo. Estava 1-0, tínhamos 90 minutos para marcar pelo menos dois golos. Nos jogos fora é sempre complicado. Mas continuámos calmos e criámos algumas oportunidades, mais na primeira do que na segunda parte

Globalmente, estou satisfeito. O mais importante é jogarmos bem e ganhar os nossos jogos

Lito Vidigal

Mentir

Tenho que estar aqui e tenho de mentir, dizer que foi um bom jogo e que a minha equipa trabalhou muito para ter outro resultado. Tenho jogadores tristíssimos e o que tive de fazer foi afastá-los da equipa de arbitragem. Temos muitos mais jogos pela frente e temos de ter os jogadores disponíveis e não com cartões. Temos de continuar a trabalhar e esperamos vencer o próximo jogo.

Porque não posso dizer tudo aquilo que sinto e que vi, tal como você e todos viram. Só posso dizer que a minha equipa quis vencer um adversário difícil com grandes jogadores. Merecíamos pelo mínimo pontuar, mas não nos foi possível.»

Caminho

Temos de nos agarrar a nós próprios, à qualidade e à fé que temos e continuar o nosso caminho.

Equipa abalada?

Não vai acontecer nada, isto só tem de dar mais força aos jogadores para continuarmos o nosso trabalho. Temos de transformar isto em energia positiva e continuar o nosso caminho.