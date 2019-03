Mind games, por Silas: “O Benfica de Rui Vitória tinha mais oscilações, mas quando estava em dia sim, se calhar, era mais forte do que este”

O treinador do Belenenses garantiu hoje que a sua equipa vai à Luz com o pensamento na vitória e sem grandes preocupações quanto ao que o Benfica pode fazer, segunda-feira, na ronda 25 da I Liga de futebol.

“Não quero travar o Benfica, mas pretendo que eles não nos travem. Vamos para ganhar e não apenas para não perder. O Benfica é o líder e respeitamos isso, mas queremos ganhar para nos mantermos na luta pela Europa, fazermos 39 pontos e apanharmos o Vitória de Guimarães”, disse Silas.

Apesar de reconhecer que o Benfica está a atravessar o melhor momento da época, depois de vencer o FC Porto e chegar à liderança, Silas relativiza a importância das nove vitórias consecutivas da equipa orientada por Bruno Lage e diz mesmo que o Belenenses pode explorar o clima de euforia criado em torno dos ‘encarnados’.

“Não olhamos muito para os números. Quando os recebemos, eles também vinham de uma vitória com o FC Porto e, mesmo assim, conseguimos ganhar. Vamos procurar os erros que cometem e explorá-los. Preparámos o jogo com base no nosso processo ofensivo e vamos ver onde podemos criar perigo. É sempre difícil defrontar o Benfica, mas a euforia que vivem pode também jogar a nosso favor”, considerou.

O treinador do Belenenses analisou ainda este “novo” Benfica de Bruno Lage, comparando-o ao de Jorge Jesus, e diz que o principal segredo está na estabilidade.

“A transição ofensiva do Benfica é o que mais nos preocupa. É aí que são mais fortes. O Benfica está a jogar em 4-4-2, mete os alas muito dentro, e faz lembrar o Benfica de Jorge Jesus. Na primeira volta, era uma equipa em 4-3-3, mas ainda assim foi a equipa que mais oportunidades de perigo nos criou. Esse Benfica de Rui Vitória tinha mais oscilações, mas quando estava em dia sim, se calhar, era até mais forte do que este”, sublinhou Silas, que disse ainda que o facto de a equipa ir entrar no Estádio da Luz sem o emblema “não influencia absolutamente nada”.

O Benfica, líder do campeonato, com 59 pontos, recebe o Belenenses, sétimo classificado, com 36, no Estádio da Luz, no jogo que encerra na segunda-feira a 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.