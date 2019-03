Belenenses SAD apresenta novo símbolo contra o Benfica

O novo emblema é formado por um escudo, uma torre e a letra B, e cada elemento tem um significado especial. O escudo tem a representação do prestígio que os adeptos e jogadores emprestam ao defender o clube; a torre tem ligação com a Torre de Belém, maior símbolo da área que deu nome à instituição; e, por último, a letra B, de Belenenses, que foi construída com base nas velas das naus que partiram para a descoberta do Mundo e representa a audácia e a conquista.

O novo símbolo pode ser usado em vermelho ou azul, a depender da cor da camisola envergada pelos atuais sétimos classificados na liga portuguesa.