José Mota não demorou muito até ser contratado. Agora, quer salvar o Chaves da despromoção

O Desportivo de Chaves tem condições para alcançar a manutenção na I Liga de futebol mas todos têm a obrigação de dar o melhor, disse hoje José Mota, o novo técnico do penúltimo classificado do campeonato.

"Sinto que temos condições para terminarmos esta época com uma grande alegria para os transmontanos", destacou o técnico, oficializado no domingo, em declarações ao canal oficial do Desportivo de Chaves, antes de orientar o primeiro treino".

O treinador de 55 anos, que substitui Tiago Fernandes no comando dos flavienses após este ter rescindido por "mútuo acordo" no sábado, realçou que o objetivo da manutenção está "ao alcance de quem é sofredor".

José Mota explicou que, ao longo da sua carreira, tem ultrapassado "com algum sucesso" circunstancias idênticas à que vive o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo colocado do principal escalão com 21 pontos a nove jornadas do final da temporada.

"Espero alcançar a manutenção na I Liga. Esse objetivo não é só meu, mas da direção e dos flavienses e todos temos a obrigação de dar o melhor que temos, para que no final da época possamos festejar", vincou.

Depois de ter arrancado a temporada no Desportivo das Aves, José Mota é agora o terceiro treinador da época no conjunto de Chaves, após Daniel Ramos e Tiago Fernandes, e manifestou motivação por treinar "um clube histórico".

Para o novo treinador dos flavienses, o clube tem vindo ao longo dos anos a crescer no futebol português com uma ambição "muito forte".

"Sabemos que é uma tarefa difícil, mas com o apoio dos transmontanos e sobretudo dos flavienses, quer dos sócios, quer dos adeptos, espero que todos aqueles que costumam estar no estádio nos apoiem incondicionalmente", apelou.

A estreia de José Mota no Desportivo de Chaves será frente à sua anterior equipa, o Desportivo das Aves, no domingo, às 15:00, para a 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, jogo que se realiza na Vila das Aves.