Para ser primeiro, o Benfica tem de ganhar a quem o derrotou pela primeira vez

O Benfica recebe hoje o Belenenses no jogo de encerramento da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na expectativa de reassumir a liderança da prova, da qual foi desalojado no domingo pelo FC Porto.

O campeão nacional ganhou por 2-1 no estádio do lanterna-vermelha Feirense e isolou-se no topo da classificação, com um ponto de vantagem sobre o rival lisboeta, segundo colocado, que na ronda anterior tinha ultrapassado a equipa portuense, ao vencer pelo mesmo resultado (2-1) no Estádio do Dragão.

Para reassumir o comando do campeonato, com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto, os 'encarnados' precisam de vencer o jogo do Estádio da Luz, com início às 20h15, frente à equipa que lhes impôs a primeira derrota no campeonato, por 2-0, quando o Benfica ainda era treinado por Rui Vitória.

Já sob a orientação de Bruno Lage, o Benfica alcançou nove triunfos seguidos na I Liga, procurando conquistar hoje o 10.º, mas o Belenenses, sétimo classificado, também estará motivado perante a possibilidade de igualar o Vitória de Guimarães no sexto lugar e aproximar-se do Moreirense, quinto posicionado.

Além de recuperar a liderança, o Benfica, que não poderá contar com o avançado Seferovic, melhor marcador da prova, com 15 golos, devido a lesão, tenta também distanciar-se de Sporting de Braga e Sporting, terceiro e quarto classificados, respetivamente, que no sábado ganharam na receção ao Vitória de Guimarães (1-0) e na visita ao Boavista (2-1).

Programa da 25.ª jornada:

- Sexta-feira, 8 mar:

Desportivo de Chaves - Rio Ave, 1-1

- Sábado, 09 mar:

Marítimo - Moreirense, 3-2

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 1-0

Boavista -- Sporting, 1-2

- Domingo, 10 mar:

Portimonense -- Nacional, 5-1

Santa Clara - Desportivo das Aves, 0-0

Vitória de Setúbal -- Tondela, 0-0

Feirense - FC Porto, 1-2

- Segunda-feira, 11 mar:

Benfica -- Belenenses, 20:15

