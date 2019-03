João Henriques: "Assustámos uma das melhores equipas do campeonato"

Bom jogo

“Fizemos um jogo dentro daquilo que tínhamos previsto. Naturalmente que o Sporting tinha as despesas do jogo por sua conta e nós tínhamos de ter em atenção a equipa que é, só, a equipa que tem mais pontos em casa neste campeonato. As cautelas foram evidentes. Apesar da boa entrada do Sporting, nós a pouco e pouco fomos entrando no jogo. E depois, após um erro nosso, o Sporting marca. Nas oportunidades que tivemos poderíamos ter complicado o jogo, mas estamos orgulhosos do que fizemos, principalmente na 2.ª parte. Na 1.ª defendemos bem, formos organizados, mas na 2.ª, com bola, mostrámos aquilo que temos feito esta época: qualidade de jogo, olhos na baliza do adversário”

Preparados para defender

“Não é por acaso que somos uma das equipas que mais pontua fora de casa. Vínhamos aqui com a intenção de conquistar pontos, mas o Sporting é o justo vencedor porque fez um golo nas oportunidades que tentou construir. Nós estamos preparados para defender quando é preciso defender mais baixo. A defender mais alto recuperámos várias bolas ao Sporting e acho que assustámos uma das melhores equipas do campeonato e ficou demonstrado aqui mais uma vez a qualidade destes jogadores. É um orgulho disputarmos jogos com as melhores equipas”

A estratégia

“O plano de jogo era controlarmos o meio-campo forte do Sporting numa primeira fase, com dois homens suportados pelo Bruno Lamas. Não foi tão bem conseguido quanto queríamos. E depois era ter velocidade e critério nos corredores e colocar a bola em zonas de finalização. Acho que depois do golo do Sporting controlámos o jogo até final, o Santa Clara teve vários momentos por cima do Sporting. Quem acompanha o Santa Clara sabe que jogamos assim”

Santa Clara com vários selecionados

“Tenho cinco selecionados e não tenho mais porque o Rashid está lesionado. Não é fácil para uma equipa como o Santa Clara ter tantos jogadores em seleções A. É o reflexo da qualidade individual e, obviamente, do trabalho de todos”