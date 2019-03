Petit: "Das três equipas, a de arbitragem foi a que entrou mais nervosa no jogo"

Expulsão dificultou

“Das três equipas, a de arbitragem foi a que entrou mais nervosa no jogo. Há o lance do penálti, o amarelo que em vez de dar ao Lucas dá ao René e depois vai ao VAR e expulsa o Lucas…. como disse o Gamboa, se com 11 era difícil, com 10 pior. Defendemos bem, tentámos fazer o nosso trabalho. Não era isto que queríamos, não era a nossa estratégia, mas o jogo ficou definido aos 8 minutos”

Atitude

“Jogámos praticamente sempre com 10, porque se formos a ver, foram dados sete minutos de descontos na 1.ª parte, mais quatro na segunda. Não houve bom senso no final do jogo com uma equipa que está a perder 3-0- Levamos daqui a atitude dos jogadores e a 1.ª parte em termos defensivos”