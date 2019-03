Rui Pinto vai ficar em prisão preventiva, decidiu esta sexta-feira a juíza Maria Antónia Andrade, após ter ouvido o alegado “hacker” no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. A magistrada considera que há perigo de continuação da atividade criminosa, perturbação do inquérito e de fuga, pelo que decretou a medida de coação mais gravosa.

O denunciante do Football Leaks foi extraditado da Hungria para Portugal na quinta-feira, para responder por dois crimes de violação de segredo, um de ofensa a pessoa coletiva, um de extorsão na forma tentada e dois de acesso ilegítimo, todos relacionados com documentos do Sporting e do fundo de investimento Doyen.

Em atualização