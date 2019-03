Rui Pinto fica em prisão preventiva, mas vai recorrer da decisão

Rui Pinto vai ficar em prisão preventiva, decidiu esta sexta-feira a juíza Maria Antónia Andrade, após ter ouvido o alegado “hacker” no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. A magistrada considera que há perigo de continuação da atividade criminosa, perturbação do inquérito e de fuga, pelo que decretou a medida de coação mais gravosa. O arguido vai passar esta noite no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária, em Lisboa, onde já tinha estado na véspera.

No entanto, o advogado de Rui Pinto já confirmou a intenção de recorrer, em declaração aos jornalistas, citada pela agência Lusa. "Naturalmente vamos recorrer. Pensamos que não havia razões para isto", declarou Francisco Teixeira da Mota, que considerou "exagerada" a medida de coação.

O denunciante do Football Leaks, de 30 anos, foi extraditado da Hungria para Portugal na quinta-feira, para responder por dois crimes de violação de segredo, um de ofensa a pessoa coletiva, um de extorsão na forma tentada e dois de acesso ilegítimo, todos relacionados com documentos do Sporting e do fundo de investimento Doyen.

A extradição para Portugal foi decidida pelo Tribunal Metropolitano de Budapeste, a 5 de março, e confirmada em segunda instância, após recurso de Rui Pinto, que tinha entrado em prisão domiciliária em 18 de janeiro, na capital húngara, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).