Abel e a falta de vitórias contra o FC Porto: “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Tem de ser 'step by step'”

O que falta tentar para vencer o FC Porto?

"Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Temos de aproveitar para nos anteciparmos ao adversário. Temos de ser fiéis em relação ao que acreditamos, uma equipa com princípios bem definidos, bem equilibrada. Foi isso que nos trouxe até esta altura. Dentro dos recursos que temos, temos de ser competentes e discutir o resultado até ao fim. Vamos disputar este jogo para vencer. Sabemos das dificuldades, mas sabemos que jogamos em casa, com os nossos adeptos, e queremos vencer."

Este jogo é mais importante do que os outros?

"O próximo jogo é sempre o mais importnate. O segredo desta equipa tem sido o equilíbrio, com as críticas e os elogios. É o caminho de aprendizagem que temos feito. Nós controlamos o presente, o nosso trabalho, as nossas tarefas, o que vai na nossa cabeça. O que pedi aos jogadores é a nossa melhor versão, amanhã. Se conseguirmos isso, estaremos muito mais competitivos. O objetivo é sempre o mesmo. Há equipas que já ganharam ao adversário mas estão a 20 e tal pontos de distância. Para seremos melhores temos de defrontar os melhores."

Na pausa para seleções, o Braga teve quase todo o plantel para preparar o jogo (exceção para Dyego Sousa e Trincão), o que Sérgio Conceição considerou uma vantagem

"Não temos o plantel todo, não. Não tenho o Ricardo Ferreira, não tenho o Matheus, não tenho o Raúl [lesionados]... O que temos é muita confiança no nosso trabalho, no nosso processo, no que fazemos. Tem sido essa a nossa força. Jogamos sempre para vencer, seja onde for, seja contra quem for. Não nos lamentamos se falta alguém ou não. Podem contar com o Braga, tem sido esse o nosso lema. Não posso ir daqui para Lisboa sem passar por Aveiro e Coimbra, tem de ser step by step".

Encontro de António Salvador com Pinto da Costa

"Acredito que, para vocês, tenha importância porque dá para encher jornais, a minha competência é preparar os jogadores. O resto não faz parte da minha competência, não é o que controlo. Leio, mas não é da minha competência. O resto é bom para fervilhar, para mexer, para as pessoas que tem pouco que fazer poderem comentar".

Este é um jogo decisivo para o Braga?

"É tão decisivo para nós como para o FC Porto. Vamos lutar pela posição que temos. Se fosse com outro adversário era o mesmo objetivo. Não vou alterar o discurso por causa do adversário. Podemos ter de defender mais ou menos, em função do que o jogo ditar, porque cada jogo tem uma história e é irrepetível."

O FC Porto é a única equipa à qual o Braga ainda não conseguiu marcar

"Conhecem o FC Porto tão bem como eu, sabem como é a equipa e o treinador. Sabemos das forças e fraquezas do adversário e vamos tentar aproveitar isso, com a nossa competência e estratégia de jogo e com os nossos adeptos. E acreditamos que água mole em pedra dura tanto bate até que fura".

Falta de golos de Dyego Sousa

"Ainda continua a ser o melhor marcador em Portugal, não é? Mais do que falar dele individualmente, é falar coletivamente. Queixei-me, quer dizer, não me queixei, desafiei os selecionadores a olharem para a nossa equipa. Esta equipa está ao serviço do selecionador sempre que ele enteder, é um orgulho para mim e para o clube."

FC Porto com ou sem Corona?

"O FC Porto vale pelo seu coletivo. É uma equipa altamente competitiva e agressiva. Não preparamos a estratégia de jogo por causa de um jogador. Sabemos que é uma equipa que vive muito de transições, de esquemas táticos, de atacar a profundidade... Temos de reduzir o tempo e o espaço ao nosso adversário e quando tivermos bola temos pôr o adversário a defender a baliza deles."

O horário do jogo: 15h30

"Claro que é um bom horário. Se queremos convidar os adeptos a vir ao estádio... Os jogos a esta hora são completamente diferntes. Não é mesma coisa trazer a família domingo à noite e trabalhar no dia seguinte. Estas sim são as horas normais do futebol, da família. Posso opinar mas quem tem de meter a mão na massa não sou eu. Seguramente estará uma boa casa, tal como esteve com o Chaves, por ser uma hora decente. Temos de ser nós a puxar pelo público".