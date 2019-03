É agora, e não há margem de erro, na Pedreira

O pontapé de saída dar-se-á às 15h30 deste sábado e o resultado será dramaticamente crucial para os dois emblemas em campo, que lutam pelo mesmo objetivo, algo bastante raro por estas alturas do campeonato. Talvez seja mais "tudo ou nada" para os arsenalistas, devido ao atraso na tabela, embora os visitantes caminhem em zona de tolerância zero, por culpa da igualdade pontual com o Benfica e da ligeira vantagem do rival no confronto direto. Os encarnados irão estar atentos, sentados ao longe no sofá, antes de saírem para a Luz e para a receção a um Tondela aflito.

Depois de uma recuperação inspirada por Bruno Lage, e que teve como momento épico o triunfo no Dragão, parte do moral arrecadado foi esvaziado com os tiros nos pés dados frente ao Belenenses. Colaram-se então novamente Benfica e FC Porto, a caminho desse prémio comum de alta montanha que tem lugar em Braga.

Abel Ferreira parte para o primeiro confronto a uma distância de cinco pontos dos dois rivais que dividem, com o critério de desempate já referido, o andar mais alto da prova. O treinador dos minhotos sabe que não vencendo o adeus ao sonho assumido ficará à espera da mera formalidade matemática. Também estará consciente de que mesmo com mais três pontos continuará a não depender de si. Não chega.

O cenário continuará difícil para os arsenalistas mesmo nesse cenário de triunfo. Além de ter de recuperar mais dois pontos aos dragões – o que obrigaria a mais um jogo sem vencer, pelo menos, por parte do conjunto de Sérgio Conceição; e a ultrapassagem só seria válida com um triunfo por dois golos ou mais de diferença neste sábado, a fim de garantir vantagem nesse duelo particular, na sequência do 1-0 no Dragão – teria de recuperar ainda os tais cinco de atraso para o Benfica, com o embate com os encarnados programado para daí a quatro rondas, novamente na Pedreira.

Cenários à parte, este é, contudo, o momento em capitais. O MOMENTO. A grande oportunidade, dividida por dois encontros clássicos, em que o segundo de pouco valerá se não conseguir ultrapassar o primeiro com sucesso. O Sporting de Braga tê-la-á perante o seu público, depois de meses a conseguir estar por perto, graças também a momentos de instabilidade nos outros concorrentes. Sobreviveu a uma ou outra derrapagem inesperada e até a derrotas bem duras com os rivais, e tem aqui motivo único de transcendência. É essa a mensagem que o técnico terá de fazer chegar aos jogadores, depois de a fazer ecoar na sala de imprensa.

A margem zero – que também existe na Luz, ressalve-se – faz aumentar e muito a pressão para o lado dos homens de Sérgio Conceição, conscientes do peso que poderá vir a ter um mau resultado no Minho, onde esta época a equipa tem deixado pontos: quatro nas visitas a Vitória de Guimarães e Moreira de Cónegos.

Braga a ter de subir níveis de agressividade

É uma filosofia quase win or die a que alimenta os dragões, focados e determinados a entrar em campo sem dar espaço ao empolgamento do rival, menos habituado a estas lutas por troféus e títulos nesta fase da temporada. E, também por isso, mais predisposto a sentir a ansiedade e a solenidade do momento.

Uma entrada forte, assente na ideia de jogo vertical vigente na era Conceição, e também de garras de fora na recuperação da segunda bola, quanto mais perto da baliza de Tiago Sá melhor. É o que se espera do FC Porto. O objetivo será marcar primeiro, e aproveitar depois uma maior exposição por parte dos visitados. Se já partirem ansiosos, como é bem possível, então a receita promete ser infalível. Para conseguir vencer, o Sporting de Braga e Abel já sabem que tem de haver foco total durante os 90 minutos e nenhuma bola poderá ficar esquecida. Basta pensar no golo aos 88 minutos, no Dragão, na primeira volta.

A derrota do Sp. Braga mais candidato da época

É verdade que o campeão em título já reluziu bem mais intensamente do que agora, mas a paragem das seleções terá servido para voltar a apontar baterias e também para recuperar a energia numa temporada desgastante, e que continua viva ainda na Liga dos Campeões – com um Liverpool que obrigará certamente à transcendência – e na Taça de Portugal – que mostra a final bem à vista dos jogadores. Igualmente, os minhotos já pareceram mais fortes. Até já pareceram mais candidatos que hoje.

Os arsenalistas saíram cedo e forma surpreendente da Europa – já poucos se lembram que o carrasco foi o praticamente desconhecido Zorya Luhansk, da Ucrânia – e pôde dedicar-se por completo às competições internas. Bateu o Sporting no primeiro grande teste por 1-0 e, cinco rondas depois, visitou o Dragão. Assinou talvez a melhor exibição da temporada, um verdadeiro tratado de personalidade e oportunidades perdidas, penalizadas com uma derrota ao cair do pano. Soares encheu-se do espírito de salvador, e resolveu, aos tais 88 minutos, uma partida que esteve por várias vezes quase a cair para o lado contrário.

Nunca o Braga pareceu tão candidato como nessa noite, embora tenha perdido. Todos sabemos que uma afirmação perde força quando associada uma derrota, mas neste caso pouco há mais a fazer.

MIGUEL RIOPA

Se o desaire recente no Dragão no clássico com o Benfica parece não ter feito mossa no moral, dada à capacidade que Sérgio Conceição tem mostrado para controlar sempre os danos de algum percalço, já ao não conseguir mostrar ao país ao que vinha, nesse 10 de novembro do ano passado, o conjunto de Abel Ferreira pareceu cada vez mais incompleto, ao ponto de ir saindo pior de cada novo confronto com os principais rivais.

Cinco rondas depois, acabou goleado por 6-2 na Luz. Mais oito, e em Alvalade, Marcel Keizer apresentou três centrais pela primeira vez e não deixou estratégia que houvesse de pé (3-0) do outro lado do campo, arrecadando também para si a vantagem no confronto direto, igualmente importante porque os minhotos devem não esquecer quem vem atrás, a apenas três pontos. Nesse pior ciclo da temporada, juntaram-se o 0-2 em casa perante o Belenenses e mais três golos sem resposta em nova visita ao Dragão, agora na primeira mão das meias-finais da Taça. Oito golos sofridos e nenhum marcado, um estatelamento ao comprido, do qual só se levantou no jogo seguinte, em Vila do Conde.

Militão ponto de honra, e a interioridade da esquerda bracarense

A chegada de Pepe empurrou Éder Militão para a direita, a decisão chegou à seleção brasileira e Tite, que falou das suas preferências, obrigou Conceição a responder com Neymar. Depois de Manafá ter ocupado o lugar em quatro jogos seguidos, incluindo a receção ao Benfica, e coincidindo também com uma saída noturna considerada inoportuna, o técnico portista voltou ao quarteto que considera mais sólido.

A meio-campo, Óliver Torres e Brahimi perderam algum espaço depois da derrota com os encarnados, com Otávio a dar agora jogo interior pela direita e Jesus Corona a acrescentar habilidade e fantasia ao partir da ala contrária, e Danilo a fechar com Herrera.

Miguel Vidal

Corona, maior assistente da equipa com 13 passes decisivos em todas as provas, tem apresentado com problemas físicos, e falhou não sem polémica a ida à seleção azteca. Poderá ser ele a variável para alguma eventual mudança. Marega e Soares, o goleador da temporada, começaram as últimas três partidas de início, e garantem o poder de fogo e as armas de sempre: futebol vertical, pressão alta, luta intensa, no limite, por todas as bolas.

Do lado dos minhotos, há baixas importantes, sobretudo a de Fransérgio, que estava a ser utilizado mais perto de Dyego Sousa, e bem à frente de um duplo-pivot de contenção, alinhado em Palhinha e Claudemir. Paulinho tem via aberta para o regresso ao 11, tal como Wilson Eduardo à direita. Pablo deverá ser o substituto do lesionado Raúl Silva no eixo defensivo.

Em termos estratégicos, mantém-se o traço principal: além da obsessão pelo controlo do rival e do que este possa apresentar em campo, quando de posse de bola o Sporting de Braga entrega o corredor esquerdo a Sequeira – o maior assistente da equipa com sete passes para golo em todas as competições –, e faz Ricardo Horta aparecer por dentro. Uma aposta nas entrelinhas que chegou a ser feita com João Novais, então dando privilégio ao passe de rotura. Horte acrescenta momentos de finalização e apoios posicionais. Dyego Sousa, melhor marcador da Liga e já internacional português, é a referência para os golos, e quererá certamente terminar uma seca que já vem de há seis partidas.

Simon Hofmann

O histórico e as estatísticas

Conta sempre pouco, dizem todos, mas aqui vai. 62 jogos para a primeira divisão em que o Sporting de Braga fez as honras da casa dividem-se em 13 vitórias para os locais, 14 empates e 35 triunfos portistas. 58-98 em golos.

Na última temporada, um golo mágico de Corona, logo aos sete minutos, entregou os três pontos ao FC Porto. Na anterior, registou-se um empate a uma bola, com remates certeiros de Pedro Santos (6) e Soares (61). O último triunfo minhoto data de 2015/16 e foi conseguido por 3-1. Hassan (72), Rafa Silva (89) e Alan (90) assinaram os tentos da equipa de Paulo Fonseca, com Maxi a conseguir (86) o do conjunto de José Peseiro.

Os dados estatísticos confirmam que, esta época, estão frente a frente duas equipas de posse (51% para o Sp. Braga contra 57% do rival), e boa qualidade de passe (78% vs 80% de sucesso). Os dragões rematam, em média, mais (17 vs 14) e mais vezes enquadrados (6 vs 5), conseguem mais cantos (7 vs 5), driblam muito (10 vs 6), caem menos vezes em fora de jogo (3 vs 2) e ganham mais duelos aéreos (57% vs 49%). Fazem mais faltas (16 vs 15) embora apresentem menos desarmes (16 vs 18). Consentem bem menos remates (8.2 vs 11).

O FC Porto já marcou 53 golos e é o segundo melhor ataque, contra os 44 do Sp. Braga (4º). 19, ou seja, 36% dos golos portistas foram de bola parada (2 penáltis). Já o conjunto de Abel conseguiu 15 dessa forma (4 penáltis), o que equivale a 34%. Uma percentagem alta para ambos os conjuntos.

Em termos defensivos, os dragões têm a melhor defesa com 15 sofridos, e os minhotos a quarta, com 24, atrás de Benfica e Vitória de Guimarães, ambos com 23.

O favoritismo é, obviamente, portista

O Sporting de Braga não luta apenas contra o FC Porto neste sábado. O peso histórico negativo é assinalável, o que conseguiu em termos estatísticos esta temporada perde em quase todos os patamares para o rival, que já o derrotou nas duas ocasiões que se defrontaram. Abel bem fala em água mole em pedra dura, mas a verdade é que a sua equipa já pareceu bem mais saudável do que no momento que atravessa. É necessária uma tarde de transcendência para poder continuar a acreditar no sonho. Um campeão faz-se destes momentos.

Já Sérgio Conceição parece voltar a puxar com força as rédeas da equipa, e pode até jogar com a ansiedade menos experimentada no rival. Com isto, se entrega o favoritismo aos dragões. O triunfo ainda não. No futebol, quando não há alemães por perto, são 11 contra 11 e ganha… o mais competente. Dilly-ding, dilly-dong!