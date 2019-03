É uma iguaria portuguesa: o pastel de Fernandes

É muito difícil ir a Chaves e não provar a iguaria local: o pastel de Chaves. Mas, esta noite, houve outro tipo de pastel no distrito de Vila Real: o de Bruno Fernandes, o homem que continua a carregar o Sporting às costas.

É certo que, regressado de lesão - foi dispensado da seleção por isso -, o médio do Sporting até nem esteve no nível exibicional a que já acostumou os adeptos, mas, mesmo assim, criou a jogada do primeiro golo da sua equipa e, já perto do final, marcou o golo que decidiu o jogo, com um 'pastel' fortíssimo de fora da área.

Num jogo em que fez o suficiente para ganhar, apesar de nunca parecer tranquilo na partida, o Sporting - esta noite com Renan, Ristovski, Coates, Mathieu, Borja, Gudelj, Wendel, Bruno Fernandes, Acuña, Raphinha eLuiz Phellype - marcou aos 24', numa excelente jogada de associação pelo corredor direito, que começou com Bruno Fernandes e acabou com Ristovski a oferecer o golo a Luiz Phellype, que se estreou a marcar pelos leões.

O Chaves, pouco incisivo ofensivamente, raramente conseguiu incomodar Renan, tendo de esperar pela 2ª parte para conseguir criar uma verdadeira oportunidade de golo. Contudo, antes disso, a equipa de José Mota sofreu uma contrariedade: aos 51', Jefferson viu o segundo amarelo, por uma entrada dura sobre Gudelj, e foi expulso.

Mesmo a jogar com mais um, o Sporting não conseguiu controlar convenientemente o jogo, tendo mesmo deixado o Chaves chegar ao empate. Aos 60', depois de um grande passe de Bruno Gallo, André Luís desmarca-se na área de Renan, finta o guarda-redes e faz o 1-1.

Já com Doumbia no lugar de Gudelj (e, depois, Jovane por troca com Borja - Acuna desceu para lateral), Bruno Fernandes tentou o golo de fora da área, mas encontrou a oposição de António Filipe, num lance em que o guarda-redes do Chaves acabou por se lesionar - teve de ser rendido por Ricardo.

Com Jovane a animar o ataque sportinguista, o golo acabaria por surgir na sequência de um canto, já aos 80'. Acuna viu Bruno Fernandes sozinho à entrada da área e o capitão do Sporting enviou uma bomba, de primeira, para a baliza do Chaves, derrubando a resistência flaviense.

Nuns últimos minutos muito quezilentos, o árbitro Manuel Mota expulsou Maras - e depois voltou atrás na decisão, ao consultar o VAR - e, de seguida, expulsou Ristovski. Já nos descontos - 11 minutos - Luiz Phellype repetiu o que ainda não tinha conseguido pelo Sporting até hoje: o golo, a passe de Jovane.

No final, 3-1 para o Sporting, com dois do avançado que substituiu o lesionado (e azarado) Bas Dost, e um do homem que igualou o holandês na tabela dos melhores marcadores: já são 14 golos na Liga para Bruno Fernandes, apenas menos um do que Seferovic, o melhor marcador do campeonato. E, com a derrota do Sporting de Braga, o Sporting regressa ao 3º lugar. Segue-se, quarta-feira, o dérbi, para a 2ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.