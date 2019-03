A linha de 5

“Sabíamos que seria sempre difícil independentemente da estratégia do adversário. Ainda por cima, quando temos um Braga com qualidade individual… Hoje, coletivamente, foi uma equipa mais recuada, formando ali uma linha de cinco, deixando por vezes até o Wilson Eduardo perdido na direita, com Esgaio a juntar-se à defesa, com Marcelo [Goiano] por dentro, a bloquearem o nosso jogo na largura. Com a equipa mais mais baixa, esse espaço que gostamos ficou mais difícil. Tivemos de encontrar pela mobilidade e circulação rápida

Mexer para ganhar

“Entrámos mal no jogo nas duas partes. No resto, a equipa mostrou muito caráter, muita vontade. As substituições que fiz foi sempre a pensar naquilo que tinha de fazer para ganhar o jogo. Mesmo a entrada do Fernando quando o Alex [Telles] se lesionou. Correu bem. Foi um jogo extremamente competitivo. O Sp. Braga é o quarto grande, é uma excelente equipa, não é por acaso que está a disputar os lugares cimeiros.”

Focar e jogar

“Não tivemos nove jogadores nestas duas semanas. Não é fácil juntar a equipa, focá-los outra vez, passar a mensagem que cada jogo é uma final. Cada jogo é decisivo. Eu percebo a vontade que os adeptos têm de ganhar sempre, não é menos que a nossa. Eu senti, nesta parte, alguns adeptos durante o jogo a não apoiarem e criticarem. Juntos somos mais fortes.”