Já há equipas para o Sp-Braga-FCP: Conceição repete e Abel lança Wilson Eduardo e Esgaio

Sérgio Conceição escolheu o mesmo onze da vitória contra o Marítimo (3-0), com Soares e Marega no ataque. Otávio faz companhia a Danilo, Herrera e Corona no meio-campo. Nos minhotos existem algumas alterações relativamente ao último jogo (1-0 vs. Vitória de Setúbal), nomeadamente com as entradas no XI de Pablo Santos, Esgaio e Wilson Eduardo (saltam Raúl Ricardo Horta e os lesionados Raúl Silva e Fransérgio).

O onze do Sp. Braga: Marafona, Marcelo Goiano, Pablo Santos, Bruno Viana, Sequeira, Palhinha, Claudemir, Esgaio, Murilo, Wilson Eduardo, Dyego Sousa

O onze do FC Porto: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Danilo, Herrera, Otávio, Corona, Marega, Soares

O FC Porto visita o campo do Sp. Braga num jogo a contar para a 27.ª jornada do campeonato. Na primeira volta, os dragões venceram os minhotos com um golo de Soares, aos 88’.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.