Soares é (muito) fixe contra esta rapaziada

Já passou os 50 golos na Primeira Divisão e este ano já leva 18 em todas as competições. Soares está com o pé quente e esta gente que sonha com o título que o diga: 4 golos em 3 jogos contra os minhotos esta época. Ou, se quisermos, sete em oito jogos, no total. Soares foi fixe para Sérgio Conceição porque bisou e ajudou os dragões a ultrapassarem um dos grandes problemas rumo ao bicampeonato.

Sérgio Conceição preferiu manter o plano da última jornada. Foi este o onze que atacou a baliza do Marítimo até arrancar os três pontos. Os artistas Óliver e Brahimi teriam de esperar. Abel foi obrigado a substituir os lesionados Raúl Silva e Fransérgio e colocou em campo Pablo Santos e Wilson Eduardo; por opção, Ricardo Horta deu lugar a Ricardo Esgaio.

Esperar, encolher e morder. Parecia ser este o textbook para os rapazes que vestem de vermelho. A equipa não subia muito para não oferecer o ouro aos potentes caçadores das costas alheias, como Soares e Marega. Palhinha e Claudemir cuidavam como feras da fronteira no corredor central. Os homens das linhas aproximavam-se deles, sendo que até se observou Esgaio a completar uma linha de 5 atrás, para tentar esvaziar a profundidade pelas alas do FCP.

O FCP começou com muita bola, o que não é sinónimo de conforto. E o tal textbook encomendado para 11 homens mostrou-se muito útil logo aos cinco minutos: uma bola descontrolada resolveu estacionar nos pés de Dyego Sousa, que, qual Harry Kane, virou-se para o jogo, viu pelo canto do olho Claudemir a emancipar-se e lançou-lhe a bola; era o passe mais improvável. O médio cruzou ao segundo poste e Wilson Eduardo tocou para a baliza, 1-0.

O golo do empate chegou por uma das grandes armas do FCP: canto. Alex Telles bateu, Felipe desviou ao primeiro poste e Soares encostou para a baliza deserta, 1-1. Segundo o Zerozero, foi o 20.º golo de bola parada dos dragões.

O Sp. Braga não reagiu muito bem. Parecia estar a viver uma espécie de hesitação. Encolheu-se com o seu golo e deixou de sair a morder. O empate trouxe mais dúvidas. O FCP foi impondo o músculo e a responsabilidade. E uma ideia: Conceição trocou Otávio por Corona, passando o mexicano para a direita, para ajudar a controlar Sequeira, um homem com um cruzamento perigoso. Otávio parecia mais solto.

MIGUEL RIOPA

Antes do intervalo, um bom livre direto de Alex Telles, o homem que se estreou pela seleção brasileira no Dragão há poucos dias, obrigou Tiago Sá a defender para canto.

O FCP já estava muito forte na reação à perda de bola, sufocando a ambição dos caseiros. Brahimi ia aquecendo. Não havendo espaço pelas alas, nem nas costas, faltava outro toque de bola e desequilíbrio pelo meio. O argelino entraria logo ao intervalo.

O Sp. Braga voltou a marcar logo no arranque da segunda parte, desta vez ainda mais cedo. Dyego Sousa segurou a bola, ganhou um duelo, lançou uma bola (que talvez fosse um drible) para Murilo, que enganou Casillas e Militão com um drible e voltou a colocar os minhotos na frente, 2-1.

O 3-1 quase chegou. Seria o maior lamento de João Martins, o adjunto de Abel Ferreira (que seria expulso), e João Mário na flash interview. O homem que se estreou, no Estádio da Luz, com a camisola da seleção portuguesa chutou com potência com a canhota, mas Iker Casillas parou o tiro. Cheirou a golo.

MIGUEL RIOPA

Este Sp. Braga já estava menos envergonhado, o que não significa arrojado ou tresloucado. Queria manter o resultado, mas não deixou de tentar algo mais, ou apertar mais na hora da pressão. Mas o FC Porto tem coração e a pressão começaria a acentuar-se, principalmente a partir da saída de Pepe para a entrada de Manafá, que assim devolveu Militão ao seu lugar, no centro da defesa.

A história do assalto à baliza minhota começou pela bomba de Alex Telles, outra vez, que obrigou Tiago Sá a sacudir para fora. Pouco depois, Claudemir tocou em Militão na área e o árbitro assinalou penálti. Alex Telles assumiu e deixou tudo empatado, 2-2. O brasileiro lesionou-se a bater a bola e acabaria por ser substituído por Fernando Andrade.

A pressão intensificava-se, o que não significa que Tiago Sá tivesse muito trabalho. Seis minutos depois do penálti, mais um penálti, novamente por Claudemir, que desta vez derrubou Fernando. Soares foi o dono da bola, deixou o guarda-redes enviar sinais de fumo e escolheu o lado, 3-2.

Os rapazes de Abel, que tentaram que a água mole em pedra dura fizesse o que um dia talvez faça, apertaram o cerco à baliza de Casillas (que cumpriu o 150.º pelo FCP). Pingaram cruzamentos, tentou-se de várias maneiras, mas iam batendo no muro. Militão até cortou uma bola na área e festejou como se tivesse marcado o um-zero aos 94’ na final da Liga dos Campeões, o que responde à tal pergunta que fazem a Conceição sobre o compromisso do futuro futebolista do Real Madrid.

Nada feito.

Apito final. O FCP volta a vencer em Braga, desta vez por 3-2, com três golos de bola parada.