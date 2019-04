“Ponto final”: o Gil Vicente sobe, descem três e um deles será “financeiramente compensado”

Pedro Proença, presidente da Liga, e Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, garantiram aos jornalistas que o Gil Vicente irá subir à I Liga em 2019/20. “É o ponto final”, disse Proença, aqui citado pelo jornal Mais Futebol. “Foram diversos os assuntos discutidos, a clarificação objetiva de que o Gil Vicente para o ano estará na I Liga, que era um facto adquirido, havia algumas questões que era preciso interpretar, nomeadamente em termos de regulamento”. O Gil Vicente disputa atualmente a Serie A do Campeonato de Portugal.

A questão que se põe, agora, é qual o terceiro clube que descerá, sendo ponto assente que à I Liga subirão três (dois da II Liga, mais o Gil Vicente). “A grande conclusão foi perceber que eventualmente terão de descer mais clubes do que o normal. O tema foi discutido e eventualmente haverá uma compensação”, disse Pedro Proença.

Já Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, que lidera confortavelmente a II Liga, não foi taxativo. “Seriam três a descer de divisão. Se me perguntar qual o clube [que desce], não sei, porque não consigo prever a classificação final da I Liga. Será o antepenúltimo a descer, a não ser que haja outro entendimento”, garantiu Meneses, citado por O JOGO.

Classificação embrulhada

A sete jornadas do fim, os últimos lugares da I Liga estão embrulhados de tal forma que há oito clubes separados por apenas oito pontos (duas vitórias e dois empates), sendo praticamente certa a descida do Feirense (15 pontos, menos um jogo). Assim, Rio Ave (32), Portimonense (32), Marítimo (30), Aves (29), Boavista (29), Nacional (26), V. Setúbal (25), Tondela (25) e Chaves (24) estarão a lutar pela sobrevivência no principal campeonato português até final.