Abel: "Tivemos oportunidades para pelo menos fazer o mesmo resultado que o FC Porto fez no Dragão"

Falta de eficácia

“Tenho de valorizar o carácter esta equipa: 14 remates, sete oportunidades de golo. A eficácia faz a diferença. Estamos a fazer um caminho. Eu por mim todos os fins de semana jogava com os melhores, porque são eles que nos metem à prova. Esta equipa tem vindo a crescer na qualidade de jogo, quer na identidade. Das equipas que estão à frente, quem mais mexeu no motor foi o Sp. Braga. Infelizmente o que ditou aqui a diferença foi a finalização. Na 1.ª mão o FC Porto foi claramente superior, na 2.ª nós fomos claramente superiores. Tivemos oportunidades para pelo menos fazer o mesmo resultado que o FC Porto fez no Dragão. Hoje não fomos eficazes nem felizes”

Boa atitude

“Vou para casa com a consciência de que fizemos tudo, de que esta equipa sabe o que faz. Desde que estou aqui no Braga prometi valorizar o espectáculo com qualidade de jogo. Esta equipa joga em qualquer sistema que lhe peça para jogar. Jogámos num sistema diferente hoje, mas os jogadores sabem interpretar, ler o jogo, os espaços e o tempo. Sabendo que cada jogo é único, hoje fomos melhores perante um grande adversário. Mas vamos olhar sempre para cada jogo da mesma forma. O que vou exigir é esta qualidade e atitude, pois estando bem estaremos mais perto de ganhar”

Expulsão no jogo para o campeonato

"A minha expulsão sucedeu quando o Jorge Sousa veio a correr na direção do banco a dizer que não havia bolas. Disse-lhe que também queria ganhar o jogo. Respeito a atitude do árbitro, é ele quem manda... Entendo que todos os intervenientes têm de ter atenção, têm de ter sensibilidade. Mas não vou comentar essa situação. Hoje fiquei no banco porque se ficasse de fora não seria justo, porque só disse que, apesar de estar a jogar contra um grande, eu queria ganhar o jogo”

Sérgio Conceição

“Já disse isto. Quando cheguei a Braga o Sérgio o treinador. Foi uma das minhas referências quando era jogador do Penafiel e revejo-me na sua garra, atitude e mentalidade. Já o disse publicamente. Sei que os elogios que ele fez foram sinceros, assim como os meus igual. Ele disse na antevisão que o Braga não é grande, mas que joga como um grande e é isso que vamos procurar fazer. Ser cada dia e a cada jogo melhores. O Sérgio sabe que lhe tenho admiração e estima, vamo-nos encontrar mais vezes e no próximo ano vou querer a desforra"