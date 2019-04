Sp. Braga não foi Ronaldo. Mas morreu a tentar

Se o futebol fosse feito daquela bola que não entrou, daquele remate que foi ao poste, daquela tangente à barra, a história do jogo seria, talvez, apenas uma qualquer forma matemática, uma equação lógica, enfim, seria algo sem metade da piada.

Gostamos de futebol porque ele por vezes não é assim tão justo, porque nem sempre quem tem mais iniciativa é mais feliz. Não vou estar aqui a fazer comparações de telenovela com a vida, mas, bem, gostamos de futebol precisamente porque ele não é uma ciência exata.

Não fosse uma comparação algo inusitada, diria até que o futebol é humano.

De tal forma que até aos 74 minutos, até aquele momento em que Danilo saltou como nos pés tivesse um trampolim e cabeceou para dentro da baliza de Marafona, até aí o 3-0 que o FC Porto trazia da 1.ª mão parecia curto, o que desafia aquilo que é lógico. O Sp. Braga ganhava apenas por 1-0, é certo, mas a diferença de oportunidades, de volume de jogo, de posse e qualidade era tal que a equipa de Sérgio Conceição podia dar-se por contente por não estar a ser goleada.

Mas, lá está, o futebol está longe de ser uma ciência exata.

Com uma equipa para a Taça, que é como quem diz, com Fabiano na baliza e com Adrián, Fernando Andrade e André Pereira lá na frente, o FC Porto só existiu até aos 65 minutos para o mal: para as saídas suicídas de Fabiano, para as zero bolas que André Pereira conseguiu segurar na frente, para a inexistência de uma jogada de ataque que fosse.

O FC Porto do bem só apareceu quando Sérgio Conceição mexeu na 2.ª parte, quando colocou Otávio e Marega, passando a fazer aquilo que talvez fosse o plano inicial: gerir.

Até lá, só deu para suster uma entrada forte da equipa da casa que rapidamente se tornou a constante do jogo: um Sp. Braga intenso, com muita bola e altamente pressionante sem ela. Um FC Porto atrapado, sem conseguir uma ligação. O primeiro aviso foi logo aos 3’, com Wilson Eduardo a rematar à barra após um bom passe de Paulinho. O segundo aviso aos 14’, numa jogada rápida que acabou com golo anulado a Paulinho por fora de jogo anterior a Ricardo Horta. Aos 35’, após uma das muitas saídas extemporâneas de Fabiano, Claudemir tinha a baliza aberta mas cabeceou ao lado.

HUGO DELGADO/LUSA

Teve de ser à quarta tentativa, num lance fantástico de Paulinho que ganhou na marra a Felipe e, com Fabiano à frente, picou-lhe a bola que seguiu suavemente até à baliza.

O 1-0 não só era justo, como parecia até lisonjeiro para o que o FC Porto não tinha jogado na 1.ª parte.

No arranque da 2.ª parte, novamente muito Sp. Braga que em menos de 5 minutos emplacou três oportunidades: Murilo duas vezes e Pablo de cabeça na sequência de um canto. Mesmo já com quase uma hora de jogo no pêlo, os jogadores de Abel continuavam atrás de cada bola, estancavam qualquer tentativa de passe do FC Porto - sonhava-se na Pedreira.

Mas nisto das reviravoltas, ainda para mais com um 3-0 às costas, ou bem que se mata ou se é caçado. Ou bem que se tem os nervos de aço para assumir, ou bem que na hora do remate as pernas falham. Em suma, nem toda a gente é Ronaldo. E depois de Sérgio Conceição emendar os erros de casting iniciais e colocar em campo o bom senso de Otávio e a força de Marega, o Sp. Braga perdeu intensidade, deixou de conseguir ir a todas as bolas.

E o golo de Danilo acabou com aquilo que, por momentos, pareceu possível.

O futebol, por não ser uma equação de 3.º grau, também tem muito de frieza. E a eliminatória ficou fechada quando o FC Porto foi frio. Quanto ao Sp. Braga, pode não ter chegado ao Jamor. Mas morreu a tentar.