O dérbi portuense. Agora, sem treinadores

O FC Porto procura hoje isolar-se na liderança da I Liga de futebol, ao receber o Boavista na abertura da 28.ª jornada da prova, num dérbi portuense sem os treinadores principais sentados no banco de suplentes.

Sérgio Conceição, técnico da equipa campeã nacional, que reparte o comando do campeonato com o Benfica, mas tem desvantagem no confronto direto com o rival lisboeta, foi suspenso por oito dias, enquanto o homólogo do Boavista, Lito Vidigal, foi punido com um jogo de suspensão e também não poderá orientar o 13.º classificado.

O triunfo na receção aos 'axadrezados' permitirá ao FC Porto deixar o Benfica a três pontos de distância e colocar sob pressão o principal adversário da luta pelo título, que joga no domingo no estádio do lanterna-vermelha Feirense, no rescaldo da eliminação nas meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Sporting.

Além de Sérgio Conceição, o FC Porto, que também se qualificou para o jogo decisivo da Taça, não poderá contar com dois habituais titulares da defesa, o lateral-esquerdo Alex Telles, lesionado, e o central Felipe, suspenso, para o confronto com o Boavista, que apenas venceu fora de casa na jornada inaugural, tendo perdido os 12 encontros seguintes na competição.

O 'braço-de-ferro' pelo terceiro lugar entre o Sporting e o Sporting de Braga, também em igualdade pontual, vai manter-se durante o fim de semana, com os 'leões' a receberem no domingo o Rio Ave, nono classificado, e os 'arsenalistas' a deslocarem-se no dia anterior ao reduto do Moreirense, surpreendente quinto posicionado.



Programa da 28.ª jornada:

Sexta-feira, 05 abr:

FC Porto - Boavista, 20:30

Sábado, 06 abr:

Belenenses - Santa Clara, 15:30

Nacional - Desportivo das Aves, 15:30

Vitória de Guimarães - Desportivo de Chaves, 18:00

Moreirense - Sporting de Braga, 20:30

Domingo, 07 abr:

Vitória de Setúbal - Marítimo, 15:00

Feirense - Benfica, 17:30

Sporting - Rio Ave, 20:00

Segunda-feira, 08 abr:

Tondela - Portimonense, 20:15