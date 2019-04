Jogo a jogo

“Acho que a equipa do Aves estava bem, entramos forte na segunda parte. Acho que o placard não refletiu o que realmente foi o jogo; quem estava a assistir sabe, mas infelizmente a bola não queria entrar. Podíamos aproveitar [a expulsão na equipa do Sporting] e tivemos tudo: raça, vontade, querer, mas infelizmente a bola não entrou. O empate deu ânimo para a nossa equipa, e infelizmente levar um segundo golo contra uma grande equipa que é o Sporting não é nada fácil. Estamos focados no nosso objetivo, jogo a jogo, passo a passo, cada jogo é uma final, agora é pensar no Guimarães que é o próximo jogo”.