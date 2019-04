Cinco finais

“Não fizemos um jogo para ser tão penalizador a nível de resultado. Acho que a equipa esteve bem, e que discutimos bem o jogo até o Porto fazer o segundo golo, e aí as coisas tornaram-se mais fáceis. Mas estou contente com a prestação dos jogadores, porque tiveram uma boa resposta em termos de qualidade de jogo, não tivemos tantas oportunidades como costumamos ter aqui em casa porque o Porto se defende muito bem... Mas, paciência, foi mais um que jogo que passou, cinco finais e vamos continuar na luta.”

O desenho tático

“Na primeira volta tivemos a necessidade de alterar [três centrais no Dragão], porque alguns jogadores estavam indisponíveis. Agora, mantivemos a coerência. Já jogamos assim há muito tempo, só em Guimarães é que tivemos de mudar porque tivemos ausência de jogadores. Fizemos aquilo que era normal, e achámos que assim tivemos hipótese de fazer um bom jogo. E fizemos. Quanto ao resultado, não era o que queríamos, mas há que continuar e de cabeça levantada, e continuar a trabalhar como sempre.”

Preocupação

“Confiança no nosso dia a dia, e a nossa vitamina nos treinos é que tem de ser a nossa confiança para poder abordar os jogos e dar a volta a esta situação. Preocupação, obviamente que todas as equipas estão a lutar pela não descida estão preocupadas, mas de certeza absoluta que seis ou sete queriam trocar com o Portimonense de posição. Por isso tranquilos, serenos, continuamos o nosso caminho como sempre, a dar o nosso melhor e no fim conseguiremos os nossos objetivos”.