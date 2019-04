Confirmado: Feirense desce à 2ª Liga

Vitória do Aves, descida do Feirense. A equipa de Santa Maria da Feira foi esta sexta-feira despromovida à 2ª Liga, depois da vitória dos adversários, em Guimarães, uma vez que se afundou definitivamente no 18º e último lugar da prova.

Depois da vitória do Tondela na receção ao Boavista (1-0) e, mais tarde, do triunfo do Desportivo das Aves no terreno do Vitória de Guimarães (0-2), a equipa de Santa Maria da Feira deixou de ter matematicamente hipóteses de se manter na Liga.

O Feirense, que ainda tem 15 pontos para disputar - faltam quatro jornadas para o final do campeonato -, está a 16 do 15.º e último lugar antes da zona de despromoção, ocupado pelo Tondela.

A equipa de Santa Maria da Feira tem apenas 15 pontos conquistados, com o penúltimo classificado, o Chaves, a ter 25, e o antepenúltimo, o Nacional, a ter 27. O Tondela, 15º, tem 31, o Vitória de Setúbal e o Boavista têm 32 e o Aves, o Marítimo e o Portimonense têm 33.

Já o Vitória de Guimarães perdeu terreno na luta pela Europa: é 6º classificado, com 45 pontos - o Moreirense, 5º, tem 49 pontos.