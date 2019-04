Não há Wendel, há Doumbia

Já se sabia que Wendel não iria à Madeira, por castigo do clube (foi ver o Juventus-Ajax sem autorização), mas ainda não se sabia quem seria o substituto do médio brasileiro, que tem sido quase sempre titular com Marcel Keizer.

O escolhido foi Doumbia, que irá partilhar o meio-campo com Gudelj e Bruno Fernandes. Mais à frente estarão Diaby e Jovane - Raphinha está suspenso, tal como o guarda-redes Renan.

O onze do Sporting: Salin, Ristovski, Mathieu, Coates, Acuña, Gudelj, Doumbia, Bruno Fernandes, Diaby, Jovane e Luiz Phellype.

Os suplentes: Maximiano, Bruno Gaspar, Tiago Ilori, Jefferson, Geraldes, Miguel Luís e Pedro Marques.

O onze do Nacional: Daniel, Nuno Campos, Júlio César, Rosic, Filipe Ferreira, Avto, Tissone, Palocevic, Vítor Gonçalves, João Camacho e Rochez.

Os suplentes: Ohoulo, Alhassan, Okacha, Diego Barcelos, Riascos, Witi e Rashidov.

