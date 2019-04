Se calhar está na hora de aprendermos o nome dele

Mesmo o mais fervoroso dos adeptos tem dificuldade em lidar com um avançado assim. Não é que ele não faça golos - já vai com cinco nos últimos cinco jogos -, mas, quando os faz, obriga qualquer a um a ir ao Google.

Luís? Não. Luiz.

Felipe? Não. Phelipe? Não. Phellipe? Também não.

Ele é mesmo Luiz Phellype.

Difícil de escrever, fácil de dizer - e cada vez mais difícil de esquecer.

O avançado brasileiro de 25 anos, proveniente do Paços de Ferreira, chegou a Alvalade "apenas" para ser suplente de Bas Dost, mas, com a lesão do habitual goleador de serviço, agarrou a oportunidade e tem correspondido no que diz respeito à taxa de eficácia.

Esta tarde, na Choupana, o Sporting bem pode agradecer-lhe pela vitória, frente a um Nacional demasiado desorganizado em termos defensivos para aguentar as investidas alheias.

Não é que, desta feita, o Sporting tenha demonstrado um nível exibicional acima da média, como tinha vindo a fazer nos últimos jogos, mas, ainda assim, foi sempre superior à equipa da casa, que só ia evitando o golo graças às excelentes intervenções do guardião Daniel Guimarães.

De qualquer modo, com a ausência de Wendel, Marcel Keizer optou por colocar Doumbia no meio-campo, numa posição próxima de Gudelj, mais atrás, o que significou que houve bem menos criatividade em termos ofensivos.

Como de costume, o primeiro a pegar no jogo foi Bruno Fernandes: aos 20', depois de combinar com Diaby - hoje titular, devido à suspensão de Raphinha -, rematou à baliza, mas Daniel fez a primeira de muitas defesas para o Nacional.

Poucos minutos depois, foi a vez de Jovane, com um remate em arco a partir da esquerda, testar o guarda-redes brasileiro, e, de seguida, a oportunidade mais flagrante: Jovane isolou Diaby, já dentro da área, mas Daniel voltou a conseguir impedir o golo do Sporting.

Ao intervalo, o nulo beneficiava a equipa de Costinha, que parecia pouco perigosa, nunca chegando a incomodar verdadeiramente Salin - esta tarde no lugar de Renan, suspenso. Por isso, a toada da segunda metade foi a mesma: após cruzamento de Doumbia, Diaby, já na área, quase finalizava, mas Rosic desviou a bola da baliza.

Depois de tantas oportunidades desperdiçadas, o golo sportinguista surgiria numa bola parada. Após um cruzamento largo de Acuña, os jogadores do Nacional adormeceram: demoraram a baixar para atacar a bola e Luiz Phellype viu-se sozinho ao segundo poste, onde encostou para o 1-0.

Com o Sporting em vantagem, o jogo ficou ainda mais morno e a vantagem visitante nunca pareceu em causa - e Keizer foi aproveitando para ir rodando alguns jogadores, ainda que apenas nos últimos 10 minutos: saíram Jovane, Gudelj e Diaby, entraram Jefferson, Miguel Luís e Francisco Geraldes.

Oitava vitória consecutiva para o Sporting, uma marca inédita na era Marcel Keizer, que cimenta o 3º lugar para o clube, com 67 pontos - mais seis do que o Sporting de Braga, que joga sábado em Santa Maria da Feira, perante o Feirense (18h), e menos cinco do que FC Porto e Benfica, que jogam sábado e segunda-feira, frente a Santa Clara (20h30) e Marítimo (20h15), respetivamente.