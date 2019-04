Sem médio, sem guarda-redes, no problem?

O Sporting visita hoje o Nacional, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, à procura de consolidar o terceiro lugar, numa sexta-feira com quatro jogos com equipas ameaçadas de despromoção.

Em jogo marcado para as 18:00, os 'leões' visitam o 16.º classificado num momento em que os madeirenses, com 27 pontos, precisam de pontuar para saírem da zona de despromoção, quando já saberão o resultado do Tondela, 15.º com mais um ponto, na receção ao Boavista (15:30).

O primeiro dia da ronda 30 envolve outros clubes na luta pela manutenção, nomeadamente a receção do 13.º classificado Vitória de Setúbal, com 31, ao 11.º Portimonense, com 32, pelas 15:30, além da visita do 'aflito' Desportivo das Aves, 14.º com 30, ao sexto classificado Vitória de Guimarães (20:30).

Na Madeira, o treinador holandês Marcel Keizer não poderá contar com o médio brasileiro Wendel, habitual titular que ficou de fora das escolhas por se ter ausentado do país sem autorização, mas também o guarda-redes Renan Ribeiro, expulso na vitória frente ao Desportivo das Aves (3-1).

Os 'leões' chegam à 30.ª jornada na melhor forma da temporada, sem perder há 10 jogos em todas as competições, com seis vitórias consecutivas para o campeonato em que a equipa conseguiu recuperar o terceiro posto, perante deslizes do Sporting de Braga, tendo pelo meio o apuramento para a final da Taça de Portugal, face ao Benfica.

Por seu lado, o Nacional não vence há cinco jogos, quatro deles derrotas, e está abaixo da 'linha de água', com uma 'fome' que Keizer alertou poder funcionar como tónico para os insulares na sexta-feira.

A equipa de Costinha defronta Sporting e FC Porto nas cinco últimas jornadas da I Liga, em ambos os casos em casa, e precisa de pelo menos pontuar para ter uma hipótese de sair da zona de despromoção nesta jornada.

No último jogo do dia, o Vitória de Guimarães procura vencer o Aves para colocar pressão no quinto classificado Moreirense, que no sábado recebe o 17.º e penúltimo Desportivo de Chaves, podendo colocar-se a um ponto da formação de Moreira de Cónegos na luta pela Europa.



Programa da 30.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 abr:

Tondela -- Boavista, 15:30.

Vitória de Setúbal -- Portimonense, 15:30.

Nacional -- Sporting, 18:00.

Vitória de Guimarães -- Desportivo das Aves, 20:30.

- Sábado, 20 abr:

Moreirense -- Desportivo de Chaves, 15:30.

Belenenses -- Rio Ave, 15:30.

Feirense -- Sporting de Braga, 18:00.

FC Porto -- Santa Clara, 20:30.

- Segunda-feira, 22 abr:

Benfica -- Marítimo, 20:15.

Lusa