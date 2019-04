João Henriques: "Conseguimos assustar o FC Porto. Não levámos nada, apenas o orgulho da boa exibição"

Exibição positiva

"Tem sido esta a nossa imagem. Fazemos questão de continuar a fazer isto. Pena os pontos não acompanharem a exibição, mas ficou a imagem do Santa Clara que vai ser até ao fim. Ainda não acabou, temos 37 pontos e estamos de certa forma tranquilos, mas não garantidos. Estamos bem encaminhados, mas queremos mais. Queremos olhar para cima, fazer a melhor classificação possível e jogar bem, independentemente do adversário, como fizemos aqui."

Os jogos com os grandes

"Nesta 2.ª volta temos cinco derrotas, todas por 1-0, quatro delas fora. Em Braga podíamos ter estado na frente, mas num erro individual sofremos o golo, tal como em Alvalade, em que sofremos um golo numa desatenção. Hoje, criámos boas situações, colocámos a bola na baliza do FC Porto, conseguimos assustar, conseguimos criar oportunidades. Estivemos bem, fizemos com que o FC Porto ficasse com mais respeito, mas sofremos um golo."

À procura da vitória

"Nós estamos tranquilos, mas temos princípios nossos. Perdemos por 1-0 na casa do FC Porto, mas isso não nos satisfaz. Somos ambiciosos, queríamos mais e procurámos dar largura, mais presença na zona de finalização, mas não conseguimos chegar ao golo. O adversário é muito forte, sabíamos que estava fatigado, algo que queiramos aproveitar, mas o FC Porto foi cauteloso, precaveu-se, não se expôs tanto como na 1ª parte. Foi um bom jogo. Não levámos nada, apenas o orgulho da boa exibição, mas esse será o trajeto até final. E podem contar todas as equipas com isso. Com o V. Setúbal, vamos fazer tudo para ficar com os três pontos e conquistar a melhor classificação possível."