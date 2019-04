Rúben Semedo: "Chorei muitas noites na prisão e cheguei a pensar que não voltaria a jogar"

Depois de ter passado cinco meses na prisão, em Espanha, acusado de agressão e sequestro - já na sequência de outros problemas com a polícia - Rúben Semedo recordou, em entrevista ao jornal "A Bola" deste domingo, o que passou antes de voltar a jogar.

"Chorei muitas vezes. Nunca chorei à frente de ninguém, mas muitas vezes deitava-me, não conseguia dormir, só pensava nos meus filhos, no sofrimento da minha família. Faz-te pensar se realmente vale a pena abdicares de passar tempo com a tua família para passar tempo com pessoas que não querem o teu bem e seguir caminhos que não te vão levar a lado nenhum. Sofri muito, e sim, passei muitas noites a chorar", confessa o agora jogador do Rio Ave, depois de explicar que, ao ir para Espanha, sozinho e com muito dinheiro, rodeou-se de gente que o influenciava a ir por caminhos pouco aconselháveis para um futebolista, com muitas saídas à noite.

"Foi o meu grande erro. Deslumbrei-me e rodeei-me de pessoas que não devia", disse, explicando as duas vezes em que foi apanhado em desacatos em discotecas. À terceira... ficou mesmo na prisão.

"Ouvi o conselho dos advogados e pensei que no espaço de uma ou duas semanas estava tudo resolvido, mas depois do segundo mês comecei a aperceber-me de onde estava, e percebi que estava em risco de nunca mais jogar futebol", contou.

149 dias depois de entrar na prisão, saiu. "Agora quero continuar a fazer todas as coisas bem", garantiu Semedo, assegurando que se arrependeu e aprendeu com a experiência. E, aos 25 anos, ainda tem tempo para cumprir um sonho: "Espero um dia chegar à seleção e a um grande clube europeu".