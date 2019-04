Diretora de Competições da Liga diz que propôs reunião com líder do Conselho de Arbitragem e eventual presença de Pedro Proença

A Liga Portugal contraria a versão da “indisponibilidade” de Pedro Proença em reunir, esta segunda-feira, com José Fontelas Gomes, conforme avançou ao Expresso fonte da FPF. De acordo com fonte da Liga, na sequência da polémica divulgação da nomeação dos árbitros Carlos Xistra, Manuel Oliveira e Fábio Veríssimo para os jogos do Nacional-Sporting, FC Porto-Santa Clara e Feirense-Braga no facebook do empresário César Boaventura, a diretora executiva da Liga e responsável pelo pelouro das competições enviou um e-mail a propor uma reunião ao líder do Conselho de Arbitragem, no Porto, informando que Pedro Proença estaria “disponível para se juntar à reunião, se for caso disso”.

Ao que o Expresso apurou, Helena Pires justificou o convite a Fontelas Gomes com a necessidade de se garantir a estabilidade competitiva na reta final da época, perante a gravidade da revelação da escala dos árbitros por parte de elementos externos aos dois organismos. O presidente do Conselho de Arbitragem acabou por recusar o encontro, alegando que o assunto deveria ser tratado diretamente com o líder da Liga Portugal.

Após o encontro ter sido cancelado, o Expresso sabe que, na tarde desta segunda-feira, Helena Pires reuniu na Cidade do Futebol, em Oeiras com “funcionários da FPF”, cenário que fonte da Liga afirma ser “estranho”, dado que a diretora executiva da Liga tinha pedido uma reunião com o Conselho de Arbitragem e “não com funcionários”. Da reunião, nem a FPF nem a Liga quiseram avançar o que foi debatido.