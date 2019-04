Petit: "Não gostei deste jogo. Praticamente oferecemos os golos ao Benfica"

Má entrada

"Entramos mal no jogo, tanto na primeira como segunda parte. Dois minutos de jogo, tínhamos analisado, e tínhamos visto as bolas paradas e sofremos logo. Um pouco de intranquilidade, mas mesmo assim ainda tentamos, tivemos um remate, aquele golo anulado que para mim não é. E na segunda parte entramos, acontece logo um canto e fazem logo o 2-0. E depois muita intranquilidade da nossa parte, vários jogadores com algum receio de ter bola, muitas perdas de bola, e praticamente oferecemos os golos ao Benfica"

Intranquilidade

"Agora que já analisei aquilo que foi o jogo, já tivemos a conversar e não gostei deste jogo, muita intranquilidade, muita passividade. E amanhã vamos ter de conversar outra vez, ainda temos muitos dias até ao jogo com o Tondela. E tentar perceber o porquê desta intranquilidade, a equipa tinha vindo a fazer bons resultados. Por isso vamos analisar e trabalhar a melhor maneira para chegar ao jogo com o Tondela e estar nas melhores condições físicas como psicológicas, como uma boa reação no próximo jogo"